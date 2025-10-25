Denuncian que diputado fueguino le retuvo una parte del sueldo a empleado

La semana electoral que culmina tuvo un nuevo escándalo que salpica a La Libertad Avanza, y específicamente, al diputado de Tierra del Fuego, Santiago Pauli.

El disparador fue la filtración de una serie de audios en los que se escucha a Pauli conversando con un colaborador y en el que le pide los fondos que percibe como empleado de la Legislatura de Tierra del Fuego por “desarraigo” para financiar el alquiler de los locales partidarios. El caso expuso una vez más el modus operandi de LLA para financiar las actividades partidarias.

El colaborador con el que habla Pauli es Rolando “Rolo” Correa. Según pudo averiguar PERFIL, “Rolo”, fue colaborador de Pauli en Diputados hasta septiembre del año pasado. Luego, dejó su lugar y obtuvo un contrato como empleado en la Legislatura fueguina. Pasó a formar parte del staff de colaboradores del actual candidato a senador nacional, Agustín Coto, en diciembre del año pasado.

Hasta el momento, el contrato de Correa no fue dado de baja en la Legislatura provincial. Correa vive en Río Grande y cobra un plus por “desarraigo” de $496.000 para trasladarse a Ushuaia y realizar sus tareas como colaborador legislativo. A Correa le habrían pedido que no se traslade a Ushuaia y le requerían que haga trabajo territorial en la ciudad en la que reside asistiendo en los barrios. De esa manera, se ahorraría los gastos del traslado, los viáticos y la comida.

Según cuenta el propio Correa, extravió su teléfono celular semanas atrás y de esa manera se filtró la conversación con Pauli, que quedó casualmente grabada. En la misma, Correa le explica a Pauli que tiene un problema con su hijo y que por lo tanto no puede transferir el total de lo percibido por “desarraigo” dado que lo está ayudando. Además, le explica que lo percibido no le alcanza y que comenzará a brindar servicios en la plataforma Uber. Correa cobra alrededor de $800.000.- por su rol.

Es entonces cuando el diputado Pauli le explica que buscarán personas que estén en condiciones de devolver el “desarraigo” porque no forma parte de los haberes, y porque le son necesarios para el pago del mantenimiento partidario en Tierra del Fuego. Además, Pauli le explica a Correa que hay otros partidos en los que se pide un porcentaje de retorno de los sueldos, que ellos no harán esa maniobra pero que sí solicitan el “desarraigo”.

Correa llegó a realizar una serie de transferencias. Lo hizo a un cuenta cuyo titular es Martín José Aguero, el encargado de recolectar los fondos. Entre junio y julio hizo al menos cuatro transferencias por $500.000.-; $200.000,.; $200.000,.; 300,000.-. Así consta en la información a la que accedió este medio. No es la primera vez que Correa participa en política. Ya había tenido vínculos trabajando para el peronismo y para la ex gobernadora Rosana Bertone. Allí conoció a Luis Miguel Rodríguez, quien también tuvo vínculos con el peronismo local.

Rodríguez acercó a Correa a los libertarios. Rodríguez es el concuñado de Pauli y es actualmente el Director de Migraciones en la provincia, un rol clave por la cercanía con Chile. Como jerárquico de Migraciones, Rodríguez depende del ahora ministro Lisandro Catalán.

A su vez, Rodríguez es el primer candidato a diputado nacional por LLA en Tierra del Fuego y mañana domingo competirá por un lugar en la Cámara baja.