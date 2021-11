Después de pegarle a Rodríguez Larreta, Gerardo Morales se alinea con Patricia Bullrich para 2023

Gerardo Morales lanzó explícitamente su candidatura a presidente para 2023, con el apoyo de Patricia Bullrich. Sin embargo, la jugada del jujeño disparó un ruido hacia adentro de la coalición opositora que todavía no se atreve a confrontarlo en sus ambiciones.

La jugada de Morales no es aislada. Incluye una fuerte participación en medios con un nuevo equipo que apunta a proyectarlo a nivel nacional. Parte de la estrategia es dar a conocer su gestión “innovadora” en Jujuy con las empresas que desarrollan el cannabis industrial en la provincia.

Además, tiene previsto invitar a los distintos dirigentes de Juntos por el Cambio en su provincia “para recibir distintos respaldos”. “Seguramente Horacio (Rodríguez Larreta) cuando vaya al norte va a estar con Morales”, adelantó una fuente de la oposición. Este encuentro despertará un particular interés, hace poco tiempo el jujeño lo acusó de “tener operadores mediáticos” y de “desprestigiar a Facundo Manes”.

Gracias @PatoBullrich por acompañarnos en Jujuy, tu militancia en todo el territorio refleja la energía y el compromiso que tiene @juntoscambioar con el futuro del país.



Trabajemos juntos para que el 14/11 el Congreso de la Nación tenga el equilibrio que necesita. pic.twitter.com/VOekJPzSkA — Gerardo Morales (@GerardoMorales) November 4, 2021

“Gerardo tiene una lengua picante pero todos concuerdan con lo mismo, para tener mayoría tenés que ser flexible”, entienden cerca de Patricia Bullrich.

Distinta es la mirada que tienen de esto en el radicalismo. En el Comité Nacional, que lidera Alfredo Cornejo, señalan que “se manda solo” a la candidatura, cuando “debería respaldar a Facundo Manes que hizo una excelente elección en la Provincia de Buenos Aires”. “Morales cambia su discurso todo el tiempo, hace su propio juego. Cuando quería el Comité salió a pegarle al PRO, vira porque quiere ser candidato a presidente”, señalaron por lo bajo.

De cara a la elección presidencial de 2023, Bullrich dijo este jueves en Jujuy: "Se van a abrir unas PASO seguramente y ahí veremos quiénes son los candidatos, cuántos hay... es un poco apresurado hablar de este tema. Gerardo siempre ha tenido una voluntad política muy férrea, así que yo lo veo como uno de los presidenciables de Juntos por el Cambio".

Juntos por el Cambio: Morales acusó a Rodríguez Larreta de desprestigiar a Manes y crece la tensión

El gobernador, por su parte, le devolvió el elogio: “Patricia también va a ser candidata a presidenta. Hoy le preguntaba si me acompañaría y me dijo que sí, y yo también acompañaría a ella. Va a ser un honor. Yo sé que ella no va a aflojar".

En el partido centenario destacan la importancia de llevar un candidato “de la unidad”, y en estas semanas cerca de Cornejo ven con mejores ojos al neurocientífico. Todavía hay un pase de factura interno al jujeño en no haber apoyado lo suficiente a Ernesto Sanz en la interna de 2015. “No se entiende como Gerardo arrasó en Jujuy y la interna la ganó Macri”, deslizó una fuente radical.

En este sector le subrayan que “le falta crítica al Gobierno nacional”. “Está muy condicionado por su vínculo, hay que ver si busca más el cruce ahora que quiere ser presidente”, señalaron por lo bajo desde el radicalismo. En tanto, cerca de Patricia Bullrich entienden que la falta de su tono crítico con Alberto Fernández se da “por su responsabilidad de gobernar”, pero saben que “todos concuerdan con los mismo, no hay diferencia entre lo central”.

Mientras Bullrich y Morales cruzaron elogios y se candidatearon para 2023, Horacio Rodríguez Larreta seguía pensando en su camino a Balcarce 50. Este jueves 4 estuvo en La Pampa con Martín Lousteau y Maximiliano Ferraro en campaña con los candidatos de la provincia.

En este escenario, la jugada de Morales también sorprendió en el entorno del jefe de Gobierno porteño. Reconocen que “es largo el camino” y que cosas como estas pasan. “Todos salen a jugar y van a salir, si les da para ser candidatos, les da. Si no se van a subir el precio a la hora de sentarse a negociar sobre quienes jugarán”, explicó uno de los hombres de confianza a PERFIL.

La lectura que hacen en Uspallata es que el radicalismo está atravesando un buen momento, tras el buen resultado que consiguieron en las PASO, y eso “les sube el precio para negociar”. Entienden que el neurocientífico “también va a querer jugar la suya dentro del radicalismo”. “Ellos están sacando pecho de su momento, así que van a tener varios en la interna también que querrán jugar”.

CP