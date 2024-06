La canciller Diana Mondino ratificó este martes el reclamo por las Islas Malvinas ante Naciones Unidas y exigió que Reino Unido inicie negociaciones diplomáticas con Argentina para terminar con la disputa por el archipiélago. En esa línea, la ministra habló de una "ocupación ilegal" del territorio por parte del país europeo.

"Han pasado ya 191 años desde el inicio de la ocupación ilegal de las Islas por parte del Reino Unido, y casi 59 desde la resolución 2065. El tiempo transcurrido no ha disminuido en nada la validez de nuestro reclamo, ni modificado nuestra convicción de que esta prolongada controversia debe solucionarse pacíficamente, a través de negociaciones bilaterales entre mi país y el Reino Unido”, sostuvo Mondino.

Sus declaraciones tuvieron lugar en la audiencia del Comité de Descolonización de la ONU que se reúne todos los años por el caso Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Al respecto, los representantes de los países miembros votaron por consenso una resolución para reestablecer el diálogo pacífico entre Argentina y Gran Bretaña sobre la soberanía de las islas.

Mondino estuvo acompañada en la sesión por el representante argentino ante la ONU, Ricardo Lagorio; la secretaria de Malvinas, Paola Di Chiaro; la vicegobernadora de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico sur, Mónica Urquiza, y el director de Comunicación de la Cancillería, Gerardo Díaz Bartolomé.

La resolución, de seis artículos, fue presentada por Bolivia, Chile, Venezuela, Cuba, Ecuador y Nicaragua. La medida propone una mesa de negociación entre Argentina y el Reino Unido para terminar el conflicto a través de una solución "pacífica y negociada de la disputa de soberanía". En la sesión, numerosas delegaciones se manifestaron con discursos a favor de ese llamamiento.

“La recuperación del ejercicio pleno de nuestra soberanía sobre las Islas y los espacios marítimos circundantes, de conformidad con el derecho internacional y respetando el modo de vida de sus habitantes es un objetivo permanente e irrenunciable. Es un tema que trasciende diferencias político-partidarias, y constituye una política de Estado”, expresó la canciller.

Además, también se refirió a la política del Gobierno de Javier Milei, la cual definió como la "inauguración de una nueva fase" en la relación bilateral, haciendo énfasis en la existencia de “diálogo constructivo” entre ambas naciones: “Desde su asunción en diciembre pasado, el Presidente Javier Milei ha expresado su voluntad de inaugurar una nueva fase en la relación con el Reino Unido".

"Nuestros países han mantenido tradicionalmente una vinculación rica y mutuamente beneficiosa, abarcando los más diversos ámbitos de cooperación", añadió. En esa línea, indicó que "en un escenario global dinámico, la Argentina pretende desarrollar sus capacidades a mediano y largo plazo, y generar una relación madura con el Reino Unido, que contemple un diálogo constructivo sobre todos los temas de interés común”.

Retomando la idea del diálogo, Mondino expresó que el Gobierno nacional "está convencido de que a través de ese diálogo se podrá alcanzar un mayor nivel de cooperación, y espera que ello genere el clima de confianza necesario para reanudar las negociaciones que permitan solucionar la disputa de soberanía”.

Las críticas hacia el argumento británico: "No puede servir como pretexto"

Si bien la canciller había expresado durante la campaña que los “derechos de los isleños serán respetados”, en esta ocasión explicó que el principio de libre determinación de los pueblos, la base jurídica que utiliza Reino Unido para asegurar que tiene derecho legítimo sobre las Malvinas, "no puede servir como pretexto para atentar contra la integridad de la República Argentina”.

“La actual composición de la población de las Islas es el resultado de la colonización por parte del Reino Unido, quien luego de ocupar por la fuerza el territorio y expulsar a las autoridades argentinas, implementó medidas para impedir el asentamiento de argentinos desde el territorio continental y favorecer el establecimiento en las Islas de súbditos británicos, con el propósito de definir una composición demográfica a la medida de sus intereses”, explicó.

Y agregó: “Esta población no ha estado sometida, dominada o subyugada por una potencia colonial ni constituye una población étnica y culturalmente distinta de la potencia ocupante (...) en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, el objeto de la descolonización no es la población, con quienes no tenemos diferencias, sino el territorio".

“Está en juego el principio de integridad territorial, quebrantada con la ocupación británica de esa parte del territorio argentino”, enfatizó la ministra ante el Comité, a la par que aclaró que la Argentina no es indiferente “a los intereses, bienestar o prosperidad de los isleños”.

“Esta caracterización obedece a que parte del territorio de un Estado independiente –la República Argentina– fue usurpado mediante un acto de fuerza perpetrado por el Reino Unido en el año 1833, contrario al derecho internacional de la época, inmediatamente protestado y nunca consentido, nunca consentido por la Argentina”, remarcó Mondino.

Además, durante su exposición, la canciller señaló que esperaban “en las actuales circunstancias, poder contar con un marco favorable para el tratamiento bilateral de la cuestión y para la superación de los desencuentros”. “Este llamado a la reanudación de las negociaciones es reiterado por diversos foros regionales y multilaterales, tales como la Organización de los Estados Americanos, el Grupo de los 77 y China, el Mercado Común del Sur, las Cumbres Iberoamericanas, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, entre otros”, cerró.

