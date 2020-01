Diana Wassner: "Tenemos la esperanza de romper el pacto de impunidad de la causa AMIA"

Diana Wassner de Malamud, dirigente de Memoria Activa, se reunió este miércoles 29 de enero con la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, en virtud del restablecimiento del archivo de la AMIA. La referente dio detalles del encuentro y de cuáles fueron los pedidos que se le trasladaron a la funcionaria.

Tal como publicó PERFIL semanas atrás, muchos de los registros —más de 2000 cajas de papeles y 5000 escuchas en casette y videos en VHS— que se desclasificaron en 2015 sobre el atentado se encontraban en un edificio donde había deterioro y abandono, pese a que se conservaban pruebas que aún no terminaron de analizarse. Wassner había mostrado su preocupación por esta situación que dificulta el avance de la investigación por el atentado del 18 de julio de 1994 en el que murieron unas 85 personas.

"Tuvimos una reunión interesante. Por un lado ella nos mostró la situación en la que se había encontrado este galpón donde hay archivos desclasificados de la causa AMIA y que estuvieron allí durante muchos años sin que nadie los toque", contó la referente en diálogo con el programa Habrá Consecuencias que se emite por El Destape Radio.

Wassner indicó que el encuentro supuso una buena oportunidad para charlar otros temas importantes relacionados con la causa AMIA. "Por un lado el compromiso del estado con el decreto 812 del 2005 en el sentido de modificaciones a la inteligencia, concretamente transparentar los fondos reservados de la AFI que son lo que permitió todo el desastre de la causa", consignó.

Otra de las cuestiones fue referida al secretismo en torno al expediente: "Le planteamos todo el tema relacionado con el secreto. Tenemos que tener en cuenta que el juicio por encubrimiento, que está en instancias de apelación, la mitad de las audiencias son secretas. La mitad de las cosas que ocurrieron no se saben, no son públicas, porque no se permitió que se sepa y me parece que sería fundamental que todos tengan acceso a eso, no solo las partes".

A su entender, que los datos no sean de conocimiento público en su totalidad "hace a la impunidad de alguna manera, de seguir manteniendo tantos años después el secreto de todo la verdad es que no está bien". La dirigente de Memoria Activa puntualizó que si se encuentran nuevos archivos del caso AMIA habría que desclasificarlos.

Interventora de la AFI detalló cómo resguardan los archivos desclasificados de la AMIA

"Es el deseo que tenemos siempre de que se pueda romper ese manto de impunidad que gira alrededor de la causa AMIA. Me parece que siempre los nuevos gobiernos tienen la posibilidad histórica de hacer eso, de hacer un buen papel y hacer lo que se debe, nadie pide que hagan cosas que estén fuera de nada. Sino lo que realmente se debe hacer", manifestó.

Consultada por qué le pareció el documental sobre la causa Nisman que hizo Netflix, en el que ella es una de las entrevistadas, Wassner reconoció que le gustó y la sorprendió: "Más allá de la muerte de Nisman, me parece que una de las cosas que logró el director es mostrar es claramente el desastre de la causa AMIA, queda tan bien planteado lo que pasó". Fue en ese tramo de la nota, que la referente consideró que "los servicios de inteligencia no pueden seguir trabajando para la Justicia. Están para otra cosa, no para eso".

Wassner destacó que "le pareció muy fuerte" que haya tramos del proceso judicial en la serie que antes no habían visto la luz: "Uno pudo ver en el documental lo que en el juicio por encubrimiento no nos dejaron mostrar. Ese testigo en el juicio por encubrimiento fue muy importante su participación (de Jaime Stiuso) y no nos dejaron hacerlo público y de pronto lo estamos viendo en documental en Netflix. Es una locura". "Es sumamente valioso el documental de Nisman para que la gente pueda comprender como se construye la impunidad", concluyó.

B.D.N./FF