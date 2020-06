El vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, se refirió este lunes 8 de junio a la investigación por presunto espionaje ilegal de parte de la Agencia Federal de Inteligencia durante el macirsmo. "Es espantoso, es feo, pero me parece que también uno tiene que ir, escuchar, ver lo que sucede y qué plantea la Justicia", expresó el dirigente de Juntos por el Cambio, uno de los objetivos de los seguimientos dentro del mismo espacio gobernante.

Entrevistado en el programa Verdad/Consecuencia que se emite por TN, el segundo de Horacio Rodríguez Larreta pidió "confiar en la Justicia, que tiene que ir a fondo, y confiar en el espacio que uno representa". Consultado sobre la relación con el oficialismo a nivel provincial y nacional, el dirigente dijo que "la última conferencia fue un tema de números y cada uno mira los números como los quiere plantear". Pero al referirse a las críticas de Kicillof a Vidal, aseguró que "no le parece justo ni correcto" la actitud de criticarla.

Por otro lado, el encargado de la Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires reconoció también que hubo "aglomeraciones" durante las salidas para running pero explicó que la mayoría fueron entre las 20 y las 21.30. En ese sentido reconoció que las imágenes de muchas personas corriendo juntas "no es lo deseado, no es lo que esperamos".

Revelan audios que vinculan a la AFI macrista en una operación contra el senador Marino

Las fichas fueron entregadas este lunes por la actual interventora de la AFI, Cristina Caamaño, ante la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal Nº 10, de Paloma Ochoa. Se trata de información de 403 periodistas y otras 87 personas entre las que hay empresarios, académicos y dirigentes de izquierda que habrían sido investigados tras las acreditaciones para las reuniones de la Cumbre del G-20 y de la 11ª Conferencia Ministerial de la OMC.

La información que desató la investigación y sustenta la denuncia presentada por la AFI fue hallada a fines de enero en una caja fuerte del organismo y estaba contenida en tres sobres que tenían las inscripciones "2017", "Periodistas G-20" y "Varios".

La revelación cayó como una bomba en el escenario político este fin de semana. Tras la denuncia presentada por la interventora de esa dependencia, Cristina Caamaño, dirigentes políticos, funcionarios y organismos salieron a repudiar el supuesto espionaje ilegal que se realizó desde la AFI durante la presidencia de Mauricio Macri. El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, consideró al respecto que "lo que contamina son las escuchas ilegales y lo que encontramos en la AFI".

Beatriz Busaniche y Pablo Sirvén se cruzaron por el espionaje durante el macrismo

Sobre la presentación judicial de Caamaño, el funcionario explicó que "se encontró documentación e hizo la denuncia, la que debe llevar adelante la investigación es la Justicia". En declaraciones a Radio Mitre, Cafiero indicó: "Desde el Gobierno vamos a aportar todo lo que sea necesario. No tenemos reparos en avanzar y darle a la Justicia todos los elementos que requiera. Y los responsables deberán hacerse cargo".

Por otra parte, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodriguez Larreta, fue consultado por el mismo medio sobre el tema y expresó: "Fui citado por la Justicia como víctima y no tengo ningún dato, más allá de lo periodístico". Y agregó: "Por supuesto voy a ir a hablar con el juez a ver qué se está investigando, pero no tengo ninguna otra información. No le doy ninguna significación al tema, que es muy sensible para hacer especulaciones".

AB/FF