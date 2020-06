Diego Santilli sobre el espionaje ilegal: "No creo que Macri esté involucrado, pero esperemos"

Diego Santilli, uno de los integrantes de Cambiemos que habría sido espiado durante el gobierno de Mauricio Macri, expresó este martes 23 de junio que le da "asco" la práctica denunciada por la titular de la AFI, Cristina Caamaño. Sin embargo, aclaró que descree que el expresidente esté involucrado aunque agregó: "Esperemos".

El vicejefe de Gobierno porteño confirmó que fue citado por el juez Federico Villena como "damnificado y víctima" de espionaje ilegal, aunque sin fecha fija. "Ahí quiero escuchar y ver qué me pone el doctor arriba de la mesa, quiero esperar y ver", pero "repudio total y absolutamente. Este tipo de prácticas así me dan asco", agregó en diálogo con AM 750.

Consultado por el posible involucramiento de Macri, Santilli expresó: "Me cuesta creer que está involucrado pero bueno, esperemos". La información que desató la investigación y denuncia presentada por la AFI fue hallada, según Caamaño, a fines de enero en una caja fuerte del organismo y contenía en tres sobres que tenían las inscripciones "2017", "Periodistas G-20" y "Varios".

Al enterarse de que pudo haber sido blanco de espionaje, Santilli había reclamado "confiar en la Justicia, que tiene que ir a fondo, y confiar en el espacio que uno representa".

Espionaje: advierten que la Ciudad sabía del vínculo de policías porteños con la AFI

Por su parte, Horacio Rodríguez Larreta aseguró estar "convencido que ni Mauricio Macri ni su Gobierno han tomado ninguna decisión política en esa dirección, estoy convencido que no tiene nada que ver. Y estoy seguro que Macri piensa lo mismo: que la Justicia debe investigar a fondo para determinar responsabilidad".

Este lunes 22 de junio Pablo Moyano se presentó a declarar por la misma causa y dijo haberse "sorprendido", con la información que le presentaron. "La cantidad de material que tenían estos enfermos mandados por Macri me llama la atención", lanzó el secretario adjunto del Sindicato de Camioneros, en diálogo con el Destape Radio. "Estoy sorprendido y asqueado. Tenían fotos de mis hijos, de mi casa, hasta de mi suegra de 90 años", agregó.