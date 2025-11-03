El presidente de la Cámara de Diputados y funcionario destacado del gobierno de Javier Milei, Martín Menem, se ve por estas horas envuelto en una nueva polémica. Durante una excursión escolar al Parque Arqueológico Saladillo, en la provincia de La Rioja, se registró un episodio que provocó fuertes reacciones en redes sociales y en el ámbito político. En un video difundido el fin de semana, se observa a un grupo de niños repitiendo la frase “¡Gracias Martín Menem!”, alentados por una persona adulta que acompaña la actividad.

"Voto Trump", Martín Menem protagonista y nueva diplomacia libertaria: los entretelones del Día de la República de Turquía

Se escucha en la grabación, la mujer les indica que si no lo dicen, “no los van a traer de vuelta”, lo que generó incomodidad entre los menores y un rechazo generalizado al difundirse las imágenes. En las imágenes se escucha cómo los niños responden inicialmente con un “¡No!”

El video rápidamente se volvió viral y reabrió la discusión sobre el uso de espacios educativos con fines partidarios. Desde distintos sectores señalaron la contradicción de que integrantes o simpatizantes de La Libertad Avanza, fuerza que denuncia “adoctrinamiento” en instituciones públicas, promuevan este tipo de situaciones.

Según destaca el sitio oficial de turismo de La Rioja: "El Parque El Saladillo conserva ruinas jesuíticas y ofrece un recorrido histórico y natural único. A través de visitas guiadas, podés recorrer sus senderos, apreciar imágenes surrealistas y descubrir la puesta en valor de la antigua estancia y sus alrededores. Este espacio invita al disfrute tanto cultural como natural, ideal para pasar el día en familia, disfrutar del entorno y participar de excursiones nocturnas a la luz de la luna llena".

Tensión en Diputados: acusan a Martín Menem de frenar leyes sancionadas por el Congreso

Silencio por parte de Martín Menem

Hasta el momento, Martín Menem —presidente de la Cámara de Diputados y referente de La Libertad Avanza en La Rioja— no realizó declaraciones públicas sobre el hecho, y ningún representante de su espacio político se pronunció oficialmente.

La polémica pone nuevamente en debate los límites entre educación, política y responsabilidad institucional, en un contexto de creciente sensibilidad frente a prácticas consideradas de adoctrinamiento infantil.

Adoctrinamiento oficial

Lo paradógico es que en junio de este año, fue el propio Ministerio de Capital Humano que conduce la ministra Sandra Pettovello el que puso en funcionamiento una línea telefónica confidencial para que estudiantes, padres y docentes puedan "denunciar casos de adoctrinamiento político-partidario en las escuelas". Habilitaron esta herramienta "con el objetivo de proteger el derecho a una educación libre y plural, sin interferencias ideológicas".

Las llamadas son atendidas por el equipo de Convivencia Escolar de la Secretaría de Educación de Capital Humano. Según informó el ministerio en su momento, esta iniciativa "busca garantizar que el sistema educativo respete la libertad de conciencia de todos los actores involucrados". La cartera conducida por Sandra Pettovello destacó que "el adoctrinamiento en el aula constituye una vulneración de derechos fundamentales".

