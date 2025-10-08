El diputado nacional por Generación para un Encuentro Nacional (GEN), Facundo Manes, cruzó este miércoles al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en la antesala de una sesión especial donde la oposición buscará aprobar una reforma al régimen de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). A través de una publicación en su cuenta de X, Manes remató: “Tenemos una sola tarea común: terminar con esta locura en la Argentina”.

Según relató el legislador radical, Menem lo habría amenazado verbalmente en los pasillos del Congreso, diciéndole: “Rogá que no haya quórum, porque te vamos a hacer mierda. Hoy empieza una operación de prensa brutal contra vos”, lo que generó un inmediato revuelo político tanto dentro del recinto como entre los bloques opositores.

Apenas pocos minutos después, salió de la sesión para dar su versión a la prensa en el Salón de los Pasos Perdidos, donde reiteró con firmeza: “Lo de Manes es absolutamente falso”.

El presidente de la Cámara Baja recordó un episodio previo ocurrido hace seis meses, cuando el candidato a senador de la ciudad de Buenos Aires había denunciado un supuesto ataque en su despacho y, después de revisar las cámaras, la denuncia fue desestimada. “Ya mintió y hoy vuelve a mentir”, sostuvo, vinculando el nuevo cruce con el antecedente cuando denunció penalmente a Santiago Caputo, asesor presidencial de Javier Milei, por amenazas coactivas.

Sumado a eso, Menem respondió desde sus redes sociales, negando la acusación: “No le faltes a la verdad, Facundo. La política necesita seriedad, no teatro”, escribió el dirigente riojano, alineado con La Libertad Avanza, en un intento por restar gravedad al incidente. A pesar de ello, Manes reafirmó su denuncia y criticó duramente: “Tirás la piedra y escondés la mano, Martín. Fue tal cual lo conté. La mentira son ustedes. Qué pena que no tengas coraje para bancártela”.

Aprovechando el momento, el diputado radical cuestionó la conducción del espacio libertario: “Ponen a Espert en la lista, lo bajan, piden reimprimir boletas, hacen un show en el Movistar Arena tomándole el pelo a los argentinos que no llegan a fin de mes y ahora pedís seriedad”, agregó, consolidando la tensión política que atraviesa el Congreso.

Lo que dijo Facundo Manes después del cruce con Menem

El también neurocientífico contó en conferencia de prensa cómo se desarrolló el cruce con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. “Yo entraba al parlamento, iba al recinto, y en un pasillo él se abre como para saludarme. Me pareció raro, venía tenso dado que pedía la expulsión de alguien de su banca del parlamento”.

Según el legislador, Menem le dijo: “Facundo, hay una operación en marcha para destrozarte por el tema Machado”, en referencia al empresario aeronáutico argentino acusado en Estados Unidos por lavado de activos y tráfico internacional de drogas. Manes aseguró que respondió que no tenía nada que ver y que el riojano le pidió “aflojar las tensiones para que no haya quórum”, un comentario que le susurró al oído y que, según él, está registrado en fotos que circulan.

Al mismo tiempo, insistió en que considera la situación grave. “Lo tomo como lo que es. Parece una amenaza. Yo soy un hombre fuerte, pero me impactó que alguien del Gobierno me diga esto. Todo esto también es parte de una gran amenaza que vengo teniendo desde las redes sociales porque soy candidato a senador de la Ciudad de Buenos Aires”, agregó.

Manes: "Estoy luchando para que el Congreso debata y plantee el tema de la expulsión de Espert"

El radical recordó además un episodio previo: “Cuando me amenazó Santiago Caputo, Menem no mostró todos los videos, y él es el responsable de la seguridad del parlamento”, subrayando la importancia de la vigilancia en el Congreso y responsabilizando al presidente de la Cámara por la seguridad de los diputados. Además, se había reportado que el influencer Fran Fijap, cercano a Caputo, le dio dos golpes a Manes y que uno de los acompañantes en la zona renal.

Aquello fue registrado por las cámaras de seguridad y ampliamente difundido en medios y redes sociales, lo que derivó en una denuncia formal y provocó una reunión de urgencia entre dirigentes para evaluar la situación y coordinar acciones.

