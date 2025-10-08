Diputados debate la regulación de los DNU, la expulsión de Espert y la interpelación a Karina Milei

Este miércoles la Cámara de Diputados sesionará a partir del mediodía con un amplio temario que incluye desde la regulación de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) hasta la Ley de Presupuesto 2026. Además, se tratará la expulsión de José Luis Espert de la Cámara de Diputados y los pedidos de interpelaciones a funcionarios clave del Gobierno.

El punto central será la posible modificación de la ley 26.122, que regula el procedimiento y control de los DNU. La mayoría de los temas incluidos cuentan con dictamen de comisión, por lo que ingresarán al recinto como emplazamientos. La oposición deberá definir si impulsa a las comisiones responsables a debatir los proyectos pendientes.

En el caso de la iniciativa vinculada a los DNU, se requieren 129 votos afirmativos para convertirla en ley, ya que el Senado le otorgó media sanción.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Diputados de la comisión de Salud reclaman a Martín Menem no autorizar la jornada “antivacunas” en el Congreso

Entre los otros temas que podrían recibir aprobación figuran la designación del Defensor del Niño, la declaración de emergencia en el área de Ciencia, la Ley de Alzheimer, las interpelaciones a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al ministro de Salud, Mario Lugones, y la media sanción proveniente del Senado sobre la modificación del impuesto a los combustibles líquidos.

La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei

La citación a Karina Milei y a Lugones busca explicaciones sobre las denuncias de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Para su aprobación, la Cámara deberá alcanzar mayoría simple.

Hasta ahora, cualquier presidente puede dictar DNU bajo el argumento de urgencia, y el Congreso dispone de escasos recursos para anularlos. Si el proyecto avanza en Diputados, el esquema cambiaría: los decretos tendrían una vigencia máxima de 90 días y perderían efecto si no son ratificados por ambas cámaras. Incluso con un resultado electoral favorable y aliados, Javier Milei contaría con apenas 26 votos en el Senado, lo que le impediría sostener un decreto más allá de tres meses.

Diputados debatirá un límite al uso de DNU por parte del Gobierno

Ley de Presupuesto 2026 y José Luis Espert

El Presupuesto nacional es una de las herramientas más relevantes para cualquier administración, ya que determina cómo se asignarán los recursos del Estado. Durante sus dos primeros años de gobierno, Javier Milei administró sin contar con esa ley, aunque esta vez envió el proyecto al Congreso para su discusión.

La Cámara baja buscará emplazar el expediente en la comisión de Presupuesto y Hacienda para que “emita dictamen antes del 20 de noviembre”, señalaron fuentes parlamentarias, y explicaron que así se evitaría que “otra vez La Libertad Avanza impida que haya dictamen y Presupuesto 2026”.

Fred Machado habló tras la renuncia de José Luis Espert a su candidatura a diputado nacional: "Lo ayudé con unos mangos, me dio lástima"

En la última reunión de la comisión presidida por José Luis Espert, el debate se centró en el escándalo que involucra al ahora excandidato libertario con el acusado de narcotráfico Fred Machado, por lo que no se avanzó con el dictamen correspondiente.

José Luis Espert en la Cámara de Diputados

Originalmente iban a ir por su apartamiento de la presidencia de la comisión, pero como el propio José Luis Espert se apartó voluntariamente, eso devino en abstracto, por lo que quedó para debatir o emplazar es un pedido de expulsión de Espert de la Cámara baja

Luis Caputo y el blindaje de Estados Unidos

Mientras tanto, el ministro de Economía, Luis Caputo, viajó este viernes a Estados Unidos para discutir las condiciones de un eventual respaldo financiero del Tesoro estadounidense. En ese marco, la Cámara de Diputados prevé solicitarle un informe sobre las consecuencias de ese acuerdo.

Luis Caputo busca un golpe de efecto para los mercados, pero el "shutdown" de EE.UU. puede demorar la negociación

Además, se debatirá una iniciativa para reafirmar que el Congreso es el órgano facultado para autorizar los endeudamientos en moneda extranjera. Ambos asuntos serán remitidos a comisión, ya que no cuentan con dictamen previo.

La moción de censura contra Guillermo Francos

La oposición también impulsará una moción de censura contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, luego de que el Gobierno promulgara la Ley de Emergencia en Discapacidad sin asignar las partidas presupuestarias necesarias para su aplicación. Si prospera, la moción podría derivar en un pedido formal para su remoción. Desde el Ejecutivo argumentan que la norma no se ejecutará hasta que el Congreso indique de dónde saldrán los fondos para financiarla.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en la Cámara de Diputados

Diputados piden remover a Guillermo Francos de su cargo por incumplir con la Ley de Emergencia en Discapacidad

El emplazamiento recaería en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones y Reglamento, que deberán emitir dictamen. Paralelamente, se analizará otro pedido de interpelación a Francos, aunque sin acompañamiento de moción de censura.

Entre los demás expedientes que serán tratados por emplazamiento, se incluyen seis proyectos relacionados con la declaración de emergencia para las pymes, la reforma de la ANDIS y la recomposición presupuestaria del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), un tema que compromete al titular de la cartera de Defensa, Luis Petri, desde hace varios meses.

NG/fl