Manes: "Estoy luchando para que el Congreso debata y plantee el tema de la expulsión de Espert"

El candidato a senador nacional Facundo Manes aseguró que está “luchando para que el Congreso debata y plantee el tema de la expulsión de José Luis Espert de la Cámara de Diputados”.

“Las mismas razones por las que renunció a la comisión de Presupuesto y a no ser candidato, aplican por lo cual no puede sentarse en la banca de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación”, argumentó el diputado radical.



“Tenemos también un presidente que dice que prefiere las mafias al Estado. Entonces estamos viviendo una etapa de quiebre en la Argentina”, agregó el candidato de su nuevo espacio “Para Adelante”.

“La Argentina tiene problemas económicos, problemas de prosperidad, de desarrollo, pero también tiene un problema moral y ético fenomenal. Y a menos que no resolvamos esto, no vamos a poder crecer”, sostuvo en declaraciones a Splendid AM 990.

Paula Oliveto: “Son las mismas prácticas, la misma mugre, Espert nos mintió en la cara”

Espert

Además señaló que está “luchando para que el Congreso debata y plantee el tema de la expulsión de José Luis Espert de la Cámara de Diputados”.

“El Senado hizo algo parecido cuando se encontró 200 mil dólares a un senador (Edgardo Kueider) en Paraguay. Incluso estamos hablando de la mismas cifras. Si hay voluntad de los diputados y diputadas se puede trabajar para la expulsión”, precisó.

Manes manifestó que está “conversando” con otros bloques y que “cada uno va a tener que manifestarse públicamente para ver si está a favor o no de que Espert siga siendo diputado de la Nación”.

Carlos Maslatón: “El plan económico está muerto y vamos a ver la muerte oficial después del 26 de octubre”

Críticas a Milei

“Muchos sugieren que soy medio loco en animarme a esto porque dicen que va a haber operaciones en contra mía desde el gobierno. Ya las tuve, las tengo. Yo entré a la política para cambiar las cosas, no para que me cambie a mí la política”, insistió.

“Y Milei entró a la política para destruir la casta y se convirtió en lo peor de la casta. Se rodeó de la casta, usa los métodos de la casta. Hay corrupción, hay plata del narcotráfico”, cuestionó.

“Realmente la sociedad está quebrada por dentro, sin esperanza, con una nueva desilusión. Ojalá que los diputados y las diputadas estén a la altura”, cerró Manes.