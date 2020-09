Un diputado acusó de censura al Ejército por borrar el homenaje a militares

Luciano Bugallo, diputado bonaerense de la Coalición Cívica - ARI, repudió que el Ejército Argentino borrara una publicación en sus redes sociales en la que homenajeaba a dos militares fallecidos en el Combate de Potrero Negro en el marco del Operativo Independencia decretado por Isabel Perón en 1975, y presentó un proyecto en el que pide rendir homenaje a los soldados.

“Una vergüenza total, censura a la verdad histórica y una falta total de respeto a quienes entregaron la vida para defender una democracia que era atacada por la guerrilla en 1975 y a sus familiares”, escribió Bugallo en su cuenta de la red social Twitter. Y agregó: “La necesidad de reescribir una historia falsa, los lleva al punto del ridículo”.

Con motivo del aniversario del Combate de Potrero Negro, en el marco del Operativo Independencia decretado por Isabel Perón en 1975, el Ejército homenajeó el sábado 5 de septiembre en sus redes sociales a dos militares muertos en ese entonces. "Un día como hoy, pero de 1975 el subteniente Rodolfo Berdina y el soldado Ismael Maldonado ofrendaron su vida en cumplimiento del deber militar en el Combate de Potrero Negro, provincia de Tucumán", publicó el Ejército que conduce el general Agustín Humberto Cejas en la cuenta de Twitter y lo acompañaron con los hashtags "Honrar el valor, Aliviar el dolor, Cumplir con la Patria, Somos el Ejército".

El Ejército tuvo que borrar dos tuits que homenajeaban a militares

Luego debieron borrar las publicaciones por el repudio que expresaron la Asociación Madres, APDH e HIJOS en una carta dirigida al ministro de Defensa, Agustín Rossi: "No fueron héroes que pelearon en una guerra como pretende insinuar dicho recordatorio", expresaron. El lunes por la noche, el Ejército eliminó el tuit y explicó: "El Ejército Argentino ha decidido retirar un tweet que ha ofendido a ciudadanos argentinos. La única intención del mismo fue recordar a dos soldados muertos".

El Ejército Argentino ha decidido retirar un tweet que ha ofendido a ciudadanos argentinos.

La única intención del mismo fue recordar a dos soldados muertos.

El legislador de la oposición cuestionó ese comportamiento y opinó que “del ridículo no se vuelve”. “Hay que ser pusilánime para no enfrentar la historia con sus pro y sus contras. Haciéndonos cargo de los errores y aciertos. Sin memoria completa jamás llegaremos a la verdad y mucho menos habrá justicia mientras exista venganza. Estimados @Ejercito_Arg del ridículo no se vuelve”.

Hay que ser pusilánime para no enfrentar la historia con sus pro y sus contras. Haciéndonos cargo de los errores y aciertos. Sin memoria completa jamás llegaremos a la verdad y mucho menos habrá justicia mientras exista venganza.

Estimados @Ejercito_Arg del ridículo no se vuelve. pic.twitter.com/YjHKb1rnDU — LUCHO BUGALLO (@LuchoBugallo) September 8, 2020

Qué dice el Proyecto de Declaración

En el escrito, se expresa “el total repudio a la supresión del reconocimiento al subteniente Rodolfo Hernán Berdina y al soldado Ismael Maldonado (muertos en el cumplimiento del deber en el año 1975), que el Ejercito Argentino publicara en la plataforma Twitter el 7 de septiembre de 2020 y luego retirara con un reprochable pedido de disculpas”, y rinde homenaje “a esos militares que perdieron la vida defendiendo la vigencia de la Constitución Nacional, la Democracia y las Instituciones de la República contra infames intentos de desestabilización política mediante las armas y la violencia”.

“El “Combate de Potrero Negro” fue un enfrentamiento del Ejercito Argentino contra fuerzas terroristas del denominado “Ejercito Revolucionario del Pueblo” que venían realizando atentados y asesinatos en plena democracia y vigencia de un gobierno constitucional. Sus propios brazos de propaganda enmarcaban su accionar en “acciones de guerra”. Secuestraron, pusieron bombas y mataron. Y contra ese enemigo, el Ejército Argentino, por orden presidencial, accionó en 1975”, dice el proyecto.

Bugallo sostiene que la institución militar “ha atravesado un período de fuerte crítica social por su accionar en el denominado 'Proceso de Reorganización Nacional'" y manifiesta que “en pos de transformar ese pasado y rescatar la importancia que tiene el Ejército en la vida de los argentinos, es indispensable resaltar a hombres y mujeres que, siendo militares, cumplieron con su deber y honraron a la institución defendiendo la Democracia, la Constitución Nacional y las leyes”.

El legislador cuestiona además las críticas que recibió el Ejército por la publicación, y considera que se trata de “minorías ancladas en un pasado sesgado del que no pueden ni quieren ya salir, pretenden señalar que estos hombres fueron parte de un plan para tomar territorio y asesinar personas (...) Este tipo de aberrantes falacias no deben tener más lugar”, propone.

