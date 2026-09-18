Aceleranding, tal su nombre en la redes, tiene trabajo en el mismo Estado al que su jefe máximo, Javier Milei, prometió destruir como un topo. En su cuenta de X se define como un "mero especulador" y habilita un enlace a un artículo propio donde dice básicamente que los comunistas se ofenden cuando les dicen "antipatrias". Se llama Martín Ariel Polakiewicz y quien le dio una bienvenida amorosa fue Agustín Romo, el libertario vicepresidente de la Cámara de Diputados bonaerense: "Trabaja desde antes de ganar en el equipo de discurso. El mismo equipo que les ganó a ustedes el ballotage. Después de dos años y 10 meses ahora tuvo un ascenso, y por su propio mérito. Tipazo y súper profesional, felicitaciones".

"Ustedes", por supuesto, es el peronismo, o el kirchnerismo. Seguirá enfrentándolos, pero ahora con la maquinaria oficial, dado que el gobierno acaba de designarlo como el nuevo director nacional de Discurso, un área que depende del vocero Adrián Ravier. Se desprende del nombre del cargo que el nuevo funcionario tendrá entre sus funciones la preparación de mensajes y discursos del presidente Milei. Lo ayudará con eso, o se los escribirá directamente.

Paranoia en Olivos: las razones secretas por las cuales Milei echó a su personal

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Apenas conocido el nombramiento, un usuario de X rescató un posteo de "Arracanding" que resultó premonitorio: "Solo quiero tener un cargo gubernamental de alta exposición para que me suban los seguidores en tw", escribió en 2021 en su cuenta, que en la actualidad tiene candado.

El nombramiento fue dispuesto por el vocero presidencial y rige desde el 24 de julio, aunque fue oficializado este jueves mediante la Resolución 3/2026, publicada en el Boletín Oficial. El cargo estaba vacante luego de la reestructuración del área de comunicación tras la salida del ex jefe de Gabinete Manuel Adorni.

Polakiewicz es egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y tiene una participación activa en X, donde con la cuenta @aceleranding publica contenidos y cuestionamientos al kirchnerismo y a los críticos en general de la gestión de Javier Milei.

También publicó artículos en la revista digital Seúl, de línea liberal, y textos en su sitio de la plataforma Substack Principios Informales. Cursó una maestría en Finanzas en la Universidad de San Andrés, con la tesis pendiente. Exalumno del colegio ORT de Belgrano, el mismo que visitó el Presidente hace poco tiempo, se destacaba en competencias matemáticas, según marcan sus antecedentes.

Entre los fundamentos para designarlo, el Gobierno destacó "una trayectoria de publicaciones y colaboraciones informales en el ámbito de la discusión pública", que le resultó suficiente para demostrar su "idoneidad" para la función.

Milei atacó otra vez a la prensa tras los despidos en Olivos: "Después se quejan cuando les digo mierdas humanas"

Formalmente, integrará la estructura de la Subsecretaría de Discurso, Monitoreo y Comunicación Digital, a cargo de Pamela Morales Jourdan. En ese sector también trabaja Juan Pablo Carreira, mejor conocido como "Juan Doe", que es el director nacional de Comunicación Digital.

De acuerdo con el decreto 653/2026, la función de la dirección que ocupa Polakiewicz consiste en asistir a la Subsecretaría en la definición de los lineamientos discursivos y comunicacionales del Presidente y de la Secretaría, además de intervenir en la planificación de la comunicación institucional, la elaboración de contenidos, discursos y mensajes, la difusión de la agenda presidencial, y la preparación de las conferencias de prensa.

Martín Polakiewicz tuvo su recibimiento en su ambiente, las redes sociales, con apoyos y críticas, como con todos.

Director de discurso: el antecedente en el macrismo

El cargo de director de Discurso tiene un antecedente en la gestión presidencial de Mauricio Macri.

En 2016, el gobierno macrista designó a Julieta Herrero, quien había trabajado en el Gobierno porteño y se ocupó de la revisión de las intervenciones públicas presidenciales.

LT