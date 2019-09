Echan al funcionario que amenazó con "cagar a tiros" a quien pegue carteles de Axel Kicillof

Manejando su camioneta y grabándose con su celular, Carlos Martín Montoya, quien hasta este jueves 19 de septiembre de 2019 era el responsable del Centro Regional Pampeano del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), lanzó una temeraria amenaza: "A mí si me quieren poner un cartel enfrente del campo, si los veo los cago a tiros". Y si veo el cartel colgado dura menos que un pedo en una canasta. Lo hago mierda".

Montoya se refería a la publicidad electoral del candidato a gobernador bonaerense por el Frente de Todos, Axel Kicillof y sus dichos provocaron que el titular del Senasa, Ricardo Luis Negri le pidiera la renuncia.

"Por toda la ruta 5, provincia de Buenos Aires hasta 9 de Julio, muchísimos carteles de Axel Kicillof y Cristina, más de 40. No he visto un solo cartel de Vidal", afirmaba el ex funcionario en el video, de poco más de un minuto de duración.

Campaña Electoral de Axel Kicillof

En un comunicado dado a conocer ayer, el presidente de Senasa, Ricardo Luis Negri le pidió la renuncia al director del Centro Regional Pampeano Carlos Montoya, quien la presentó de inmediato, con lo cual cesó como funcionario del Senasa. "No se acepta en el organismo ningún tipo de violencia ni la intolerancia. "No hay lugar para estas cosas.", dijo Negri.

