El círculo rojo mira con cautela el apuro de Milei por las reformas

Javier Milei, tras el cimbronazo que significó su performance electoral en las PASO, comenzó a tejer relaciones con el Fondo Monetario Internacional y ya recibió miradas estrechas por parte de grupos empresariales importantes, aquellos que conforman el círculo rojo. La cautela se impone. Y por parte de ejecutivos, también aparece la impresión de que el libertario no puede llevar adelante reformas a la velocidad que pretende.

Esa mirada del empresariado no es nueva. “Bertie” Benegas Lynch, candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza, con pasado en el Banco Santander, fue quien tuvo la chance de conversar en la previa de los comicios con hombres de negocios acerca de los cambios económicos que busca su postulante a la Casa Rosada. En todas las conversaciones, recibió el mismo comentario: “Las reformas son necesarias, pero... la rapidez deja dudas”. En otras palabras, creen que la economía no está preparada para modificaciones con tanta celeridad.

Dicha visión se agudizó después del domingo. Por eso, hay sectores como la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), que lidera Natalio Grinman, que quieren abrir un diálogo con Milei que esté teñido de armonía. En ese ida y vuelta, van a reflejar que coinciden en la necesidad de implementar un ajuste, pero que no implique la desaparición del Estado. Por lo pronto, el máximo representante de LLA fue el primero en aceptar la invitación de la CAC para el Council of the Americas, un foro que se llevará a cabo el próximo jueves 24 a las 9. Allí, se van a congregar dirigentes políticos y directivos de firmas para intercambiar puntos de vista en “pos del desarrollo económico del país y la región”, como señala la invitación.

Hay otros industriales que están entusiasmados con algunas premisas de Milei, relacionadas sobre todo al ajuste “urgente”. Pero al mismo tiempo desconfían de algunas de sus ideas, como la de detonar vínculo con el Mercosur y romper relaciones con Brasil y China, que hoy significan mercados dinámicos para la compra de insumos, sobre todo ante la falta de dólares. Hay una idea que flota en medio de la prudencia que exhiben la UIA y Techint, entre otros actores: la de enviarle al candidato informes advirtiendo los riesgos que implican sus propuestas.

En otro nivel, aparecen grupos como Cgera, que nuclea a pymes nacionales. Es un conglomerado que no se expresó a favor de ningún dirigente, aunque ya generó un cara a cara con Agustín Rossi, el candidato a vicepresidente de Unión por la Patria, en la última semana, y como le consta a PERFIL, enumera una serie de desventajas económicas de una eventual gestión libertaria. “La apertura de las importaciones, el fin del Mercosur, dejar de negociar con Brasil y China con pymes que exportan y hasta que importan insumos... son malas ideas”, resumen.

Del lado libertario, un referente ante este medio enseña calma. Remarca que los teléfonos del espacio están abiertos y que “los empresarios son fundamentales para generar riqueza”. Es más: añade que las pymes van a crecer porque sus principales clientes son grandes empresas y que con LLA en la Casa Rosada “se termina la grieta entre tamaños de empresas”.

Con respecto al FMI, Milei y su equipo mantuvieron una reunión, en la que se enseñaron las reformas que quiere implementar. Como un ajuste fiscal, “más importante que el exigido por el Fondo”, unificación de los tipos de cambio, cerrar el déficit financiero, vía reducción de gastos, y abrir la economía. El organismo respondió que fue un contacto de rutina con líderes políticos.