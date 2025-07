El conflicto con la Iglesia católica no afloja y sigue el equilibrio inestable

Mientras Javier Milei se dedica a tejer buenas relaciones con la Iglesia evangélica, que se materializaron con su participación en una convención del credo en Chaco, el mando de tropa católico comenzó a ventilar críticas y preocupaciones por el avance del narcotráfico. Un golpe directo a una de las principales banderas del Gobierno.

Los cuestionamientos partieron de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) y se suman a varios pedidos que tienen hacia el oficialismo. Como, por ejemplo, la sanción de una ley sobre el juego online y que aparezcan fondos para las personas con discapacidad. En el caso del narcotráfico, fuentes eclesiásticas le señalan a PERFIL que derribar búnkeres en barrios vulnerables no es suficiente.

“Se desfinancian comedores, la educación no tiene fondos y no hay obras de infraestructura en los territorios. Todo es un caldo de cultivo para que el narco del barrio tome un rol que es propio del Estado”, es el mensaje que lanzan, con preocupación, dirigentes que día a día transitan las llamadas “villas de emergencia”. Tampoco ven modificaciones por la concepción ideológica que tiene el oficialismo, al que también critican por la poca apertura al diálogo para tratar problemas y por el rumbo económico. Públicamente, indicaron que se conformó una suerte de “Estado paralelo”, donde “los narcos ofrecen a los jóvenes una vida corta pero aparentemente mejor, y esto a cambio de su dignidad, su libertad y, muchas veces, su vida”.

Los reproches que partieron del Episcopado impactaron en funcionarios que transitan a diario la Casa Rosada y dialogan con representantes eclesiásticos. Por lo pronto, aseguran que no habrá respuesta en el corto plazo pero intenciones no faltan. En diálogo con PERFIL, en Balcarce 50 remarcaron, en estricta reserva, que las afirmaciones que lanzaron sobre el progreso del narcotráfico en las zonas más postergadas del país son falsas. En el Ministerio de Seguridad, que conduce Patrifcia Bullrich, sostuvieron que no tienen cifras sobre los trabajos que hicieron sobre el crimen organizado en barrios populares. En La Libertad Avanza aseveran que la carta que fue publicada el 23 de junio responde sobre todo a un deseo del Episcopado de mantener la centralidad en la agenda pública. Exclusivamente, en momentos en los que en la Iglesia católica se está jugando una interna entre aquellos sectores que siguen la doctrina del papa Francisco y los que no están alineados con su legado. Una disputa que, consideran, se va a intensificar con el correr de los meses. Es el escenario que Marcelo Colombo, titular de la CEA, identificado con Francisco, deberá enfrentar a una oposición cada vez más dura que la Casa Rosada sigue con obsesión.