El FBI desembarcó en Argentina con la idea de blindar las fronteras contra el terrorismo junto a la SIDE

La maquinaria de inteligencia de los Estados Unidos pisó fuerte en Buenos Aires con un objetivo claro: frenar cualquier amenaza antes de que cruce sus propias fronteras. En un movimiento de alto impacto geopolítico, el subdirector adjunto del FBI, Andrew Bailey, desembarcó en el país para mantener reuniones reservadas con el embajador Peter Lamelas y la cúpula de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). La meta principal de esta visita de peso fue aceitar las herramientas para combatir a las redes terroristas y al crimen organizado a nivel global.

La lógica detrás de este despliegue quedó blanqueada por la propia agencia estadounidense a través de sus canales oficiales. Lejos de la diplomacia tradicional, desde el FBI justificaron la gira con una premisa contundente: “Defender la patria requiere fuerza más allá de nuestras fronteras”. Esta movida es la que empujó a los norteamericanos a estrechar lazos en Argentina, buscando neutralizar cualquier golpe antes de que se genere.

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Del lado argentino, la lectura fue de pura celebración. El titular de la SIDE, Cristian Auguadra, catalogó este vínculo como un paso clave y sacó pecho“La SIDE y el FBI mantienen un vínculo histórico que en esta gestión profundizamos con acciones concretas", remarcó, valorando la oportunidad directa de absorber las mejores prácticas y la experiencia de una de las agencias más pesadas del planeta.

En esa misma sintonía, el funcionario no escatimó elogios para el Centro Nacional Antiterrorista (CNA), al que definió como el arma central del Estado para coordinar la prevención. Auguadra destacó un dato no menor para el mapa geopolítico: se trata del primer organismo de estas características en toda América Latina. “El terrorismo no reconoce fronteras y enfrentarlo exige cooperación", disparó el secretario, dejando en claro que el paraguas del FBI permite estar mejor armados ante un peligro inminente.

El entusiasmo oficial también se replicó en las redes de la propia Secretaría de Inteligencia. Desde allí, aprovecharon la foto protocolar para reivindicar la modificación institucional que pegó la gestión en el último tiempo. En un mensaje directo, remarcaron que esos cambios de estructura resultaron vitales para poder darle vida al CNA, al que calificaron sin vueltas como un "organismo ejemplar" moldeado codo a codo con los expertos de Washington.

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El motor del Centro Nacional Antiterrorista

La historia de esta agencia arrancó en octubre del año pasado a través del Decreto 717/2025. Patricia Bullrich, entonces ministra de Seguridad, anunció la creación del CNA y lo inauguró codo a codo con los altos mandos del FBI. Ese documento, firmado por Javier Milei y Guillermo Francos, marcó la cancha de entrada: le entregó el control total del nuevo organismo a la SIDE, que además asumió el compromiso de poner los fondos y el personal para hacerlo funcionar.

El objetivo es claro: cruzar datos en tiempo real y armar estrategias de prevención. Para no quedarse a mitad de camino, el Gobierno dotó al CNA de facultades inéditas. Hoy, sus agentes pueden exigirle información confidencial a cualquier dependencia pública o empresa privada, ya sea local o extranjera. Además de funcionar como un radar permanente, el centro tiene que elaborar mapas de riesgo, diseñar protocolos de acción y hasta pedirle al Congreso que sancione nuevas leyes para no dar ventaja frente al terrorismo.

TC/MSS