El FdT sin CFK candidata: la predicción de Alberto Fernández, el mensaje de Wado y la carta que no alcanza

Eduardo “Wado” De Pedro comenzó a agrupar a dirigentes bonaerenses. Alrededor del ministro del Interior se juntaron Juan José Mussi (Berazategui), Mariano Cascallares (Almirante Brown), Gustavo Menéndez (en uso de licencia en Merlo) y Leonardo Nardini (ministro de Infraestructura bonaerense). Antes de subir al escenario del Congreso del PJ les contó, entusiasmado, todas las recorridas que estaba haciendo. Los motivó a salir a la calle y a sumarse a su campaña. No dijo que era candidato y tampoco que CFK se bajaría minutos después. Pero avisó que estaba en la cancha y pidió que caminen con él.

La decisión de la vicepresidenta dejó inmovilizados a los dirigentes kirchneristas que decían en voz alta que su plan A, B, C y Z era “Cristina 2023”. “Yo no quiero ganar para volver a hacer lo mismo que ahora”, decía una importante dirigente este martes en la cancha de Ferro. Se refería a la posibilidad de que Sergio Massa se convierta en candidato único del espacio. “¿Bajarse y buscar ganar con Sergio para qué?”, agregaba otro kirchnerista.

Ahora, aflicción por medio, evalúan cómo salir a militar por otro candidato, pero aseguran que será difícil hacerlo por uno que no sea propio. Las acciones de De Pedro suben, aunque reconocen que ya no será para ganar.

Por primera vez, CFK deberá dar explicaciones a su militancia y dirigencia que no quiere saber nada con bancar a otro postulante y transita entre el enojo y la tristeza. La construcción épica de que no se le puede pedir más, no llega a calar. La vice no quiere ser candidata, pero en 20 años de kirchnerismo no construyó figuras que puedan sucederla. “Nos deja tirados”, es la frase que más se escucha. “Si se gana la elección se entenderá que había una estrategia detrás, si se pierde, será difícil de explicar por qué no pudimos llevarla a las urnas”, dice un bonaerense con diálogo con CFK. La siguieron cuando en 2015 tuvieron que votar por Daniel Scioli y cuando en 2019 lo hicieron por Alberto Fernández. Ahora sólo querían votar por la vice. A ellos le hablará este jueves en una entrevista que dará a Duro de Domar, por C5N. Un signo de que a los propios ya ni el dedo ni una carta les alcanza.

El kirchnerismo está más desordenado que horas atrás. Faltan muchas definiciones y se abren más preguntas: ¿Habrá PASO tal como quiere Alberto Fernández? ¿El kirchnerismo tendrá candidato propio? ¿La vice tiene margen para bendecir a un dirigente que no sea propio después de la experiencia de 2019? Si hay PASO, ¿CFK hará campaña o se mostrará prescindente para capitalizar después los votos totales del peronismo?

“La única que puede decir un plan B es Cristina”, fue la primera reacción del intendente de Ensenada, Mario Secco, jefe del operativo clamor que el 25 de mayo saldrá a la calle con poco entusiasmo. Alberto Fernández anticipó este escenario en febrero. En la intimidad de olivos, meses atrás evaluó que CFK no sería candidata y analizó: “Cuando plantean que Cristina está proscripta, lo que están diciendo es que nadie puede ser candidato salvo el que ponga ella. No voy a dejar que eso pase”, predijo. Este fin de semana recibió la noticia oficial. La vice se lo adelantó a través de un emisario. Además del mensaje que envió, pidió un favor que no será concedido. El diálogo sigue roto.

El jefe de Estado defenderá la discusión interna para la que ya hay candidatos anotados: Daniel Scioli, Agustín Rossi y Juan Grabois. También se anota Wado De Pedro. Sergio Massa deberá competir en internas. El 8,4 de inflación de abril y el número que se prevé en mayo no lo deja en una posición de imponer condiciones. “No sería justo para el resto del peronismo”, evaluaba ayer un congresal del PJ sobre la intención de Massa de ser candidato único. Al contrario de las voces que salen desde el ministerio de Economía, la vice no da señales sobre una bendición electoral exclusiva al funcionario.

En 2007, cuando Francisco De Narváez ganó la elección bonaerense contra todo el aparato que puso Néstor Kirchner en las urnas, algunos decretaron el fin del kirchnerismo. Sin embargo, sobrevivió a siete elecciones más. ¿Y ahora? Las elecciones van a dejar a este sector dañado, pero la vice apostará a seguir siendo la líder del peronismo. Quizás ya esté anticipando que lo que viene será mucho peor y es allí en donde el kirchnerismo pueda volver a conseguir aire. Juan Domingo Perón ya lo dijo: los otros son peores. Eso los hizo volver en 2019.

“Es mejor esto a quedarnos sin candidata a dos semanas de las elecciones”, evaluaban desde la intimidad del Senado. La vicepresidenta asegura que tomó la decisión después del movimiento de la Corte Suprema sobre las elecciones de San Juan y Tucumán. “Tenía razón, iban por él peronismo”, repetían en su despacho dese hace días. Al igual que escribió días atrás por la suspensión de las dos elecciones provinciales, podrá volver a decir que el máximo tribunal “se salió con la suya”. Un importante dirigente K agrega: “y Alberto también”.