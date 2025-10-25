El FIT quiere quedar como tercera fuerza y retener las bancas en Diputados

El Frente de Izquierda (FIT), la coalición conformada por el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), el Partido Obrero (PO) y el Movimiento de los Trabajadores Socialistas (MST), aparece en la cita electoral legislativa con el objetivo de sortear la polarización de las dos fuerzas antagónicas y renovar cuatro de las cinco bancas que coloca en juego en la Cámara de Diputados.

La campaña estuvo basada en un reparto equitativo de críticas a La Libertad Avanza y a Fuerza Patria. El mensaje más directo fue resaltar que la izquierda trotskista es el único espacio que en la Cámara baja no votó ni una ley que propuso el oficialismo. También cuestionaron el acercamiento de la gestión libertaria con Estados Unidos y alertaron que Javier Milei buscará avanzar a toda costa en el Parlamento con reformas regresivas en materia laboral, previsional y tributaria a partir del 11 de diciembre. “Con una buena elección, con apoyo popular, vamos a poder enfrentar esos cambios que pretende el Gobierno en el Parlamento”, grafican en el FIT a horas del comicio ante la consulta de PERFIL.

En relación al despliegue proselitista, los candidatos apostaron a la cercanía, con muchas recorridas por centros urbanos, barrios populares, y encuentros con artistas e intelectuales. Particularmente, “con toda la fuerza de las mujeres que salieron a enfrentar las políticas misóginas y de ajuste de este oficialismo”. Así lo aseguró Patricio del Corro, miembro del comité de campaña de la alianza y candidato a diputado nacional en la Ciudad.

También resaltó que hubo esfuerzo “a pulmón” de militancia y simpatizantes. Fueron claves para conseguir un objetivo ambicioso: retener los cuatro escaños de Diputados, hoy en manos de Alejandro Vilca, Vilma Ripoll, Mercedes de Mendieta y Juan Carlos Giordano. De acuerdo a sondeos y expectativas que manejan, en el espacio creen que conseguirán retener todas las bancas y que dos de ellas serán por la lista de la Ciudad de Buenos Aires que encabezan Myriam Bregman y Gabriel Solano. Mientras que en la provincia de Buenos Aires, estiman que existen muchas chances de conseguir un gran resultado con Nicolás del Caño en la cabeza de la lista.

“Creemos que vamos a convertirnos en la tercera fuerza a nivel nacional, realizando una elección histórica sobre todo en la Ciudad y en la Provincia”, comentan con entusiasmo en el Partido Obrero.

En torno a los candidatos, además de las caras conocidas como Bregman, Solano y Del Caño, aparecen en las boletas trabajadores del Hospital Garrahan, jubilados, docentes, empleados y representantes sindicales. “Buscamos postulantes que estén probados en las luchas contra los últimos gobiernos a lo largo y ancho del país. Empezando por una directora de escuela como Romina del Plá. Eso no lo tienen todos los partidos”, señalan desde el espacio. ¿El bunker? Abrirá sus puertas a la militancia y prensa este domingo a partir de las 18 en el centro Laurak Bat ubicado en Belgrano 1144, Ciudad de Buenos Aires.