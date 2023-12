El gobernador de Chubut dijo que sería "absurdo" privatizar YPF, pero no descarta retirarle áreas

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, se pronunció sobre la posibilidad de privatizar YPF y calificó el planteo como "absurdo", aunque señaló la importancia de retirarle a la empresa aquellas zonas que no están siendo explotadas actualmente.

"Sería absurdo privatizar YPF cuando vale menos de la mitad de lo que debería valer. Sería una locura, no lo avalaría bajo ningún punto de vista. Vale alrededor de 6 mil millones de dólares, tendría que valer tres veces más por lo menos", analizó el mandatario provincial en diálogo con Todo Noticias.

En este contexto, agregó: "Hablé con Horacio Marín (presidente de YPF) y lo ratificó, pero hay áreas que YPF no está explotando en este momento y las provincias que somos dueñas de nuestros recursos, si YPF no explota esas áreas, se las vamos a quitar, privatizada o no".

"La concesión implica que tenés que dar un presupuesto de inversión y explotar el área, si no la explotás es trabajo que no se está generando en una provincia que necesita generar trabajo. Si YPF no va a explotar esas áreas y se va a concentrar solamente en el no convencional vamos a abrir el juego para que entren otras empresas", remarcó.

Torres, en la misma línea, insistió: "Sería absurdo tener áreas sin explorar, las tenga YPF o cualquier otra empresa. Siempre hubieron gobiernos sumisos o aplaudidores que decían 'no le vamos a sacar las áreas a YPF porque es la empresa de bandera', nosotros priorizamos el trabajo a la demagogia de la soberanía energética".

El gobernador chubutense también reveló que se le planteó la idea al presidente Javier Milei durante la reunión del mandatario con gobernadores y detalló: "Se lo dijimos y la respuesta fue 'veámoslo con la gente de Energía y con el presidente de YPF'".

Por otra parte, Torres habló en términos generales sobre el encuentro de este martes y manifestó: "Es bueno que haya una reunión con todos los gobernadores, hay temas que son transversales a todas las provincias, se trabajó bien la convocatoria y siempre es bueno tener la posibilidad de hablar con sinceridad en una reunión que no fue para la foto".

"Fue una reunión amena y fueron muchas más las coincidencias que las diferencias y se plantearon temas que si bien no hacen a lo urgente, hacen a lo importante. (...) Creo que el gobierno necesita un gesto de acompañamiento en esta primera etapa", concluyó.

