El Gobierno asegura que hay "cero posibilidades" de que el apagón masivo se repita

El secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, consideró este lunes 17 de junio que hay "cero posibilidades" de que vuelva a ocurrir el apagón masivo que este domingo afecto a casi todas las provincias de Argentina (excepto Tierra del Fuego), el Sur de Brasil y parte de Uruguay. No obstante, desde el Gobierno nacional todavía no tienen una respuesta oficial sobre los motivos del incidente.

"Era imposible haber tenido una alerta o haber actuado de otra manera. Entre el momento que se produce la falla simple y el sistema sin intervención humana desconecta todo el país en lugar de haber aislado esa falla, pasa una fracción de segundo", aseguró el funcionario, quien recalcó: "No podemos hacer ninguna hipótesis de qué pasó porque no tenemos la información necesaria".

Más de 10.000 hogares permanecían sin suministro eléctrico en la mañana de este lunes en la Ciudad de Buenos Aires y algunos partidos de su conurbano, según informó el Ente Nacional Regulador de la Energía (ENRE). La empresa Edenor precisó que a las 9 tenía 4.774 usuarios sin suministro mientras que Edesur contaba 5.653 clientes en la misma situación. Edenor informó al ENRE que 919 usuarios no tenían suministro debido a cortes programados por mantenimiento y obras en los partidos bonaerenses de Hurlingham y Malvinas Argentinas; y los restantes 3.855 eran cortes imprevistos, según reportó la agencia Noticias Argentinas.

¿El apagón masivo de Argentina se produjo por un "ataque cibernético"?

El integrante de Cambiemos aseguró que "el problema se produjo en el tramo de transporte entre Yacyretá y Salto Grande” y que "hubo una falla en el litoral en un momento en el que el sistema estaba recibiendo mucha energía". Además, informó que la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico va a realizar un estudio y “en 15 días se va a saber” lo que pasó.

"De 0 a 10, hay 0 posibilidades que vuelva a repetirse. No tiene que volver a repetirse", recalcó en declaraciones a radio La Red. "Esto es algo muy grave que no debería haber pasado, no debe pasar. Tardamos 14 horas y media para tener al país reconectado", expresó. Además, el secretario hizo referencia a las críticas por la falta de mejoras en el sistema.

Argentina y Uruguay volvieron a la normalidad tras el histórico apagón

"Las inversiones que se han realizado en estos tres años fueron muchas y muy cuantiosas", argumentó el titular de la cartera energética. Y concluyó: "Cuando recibimos el gobierno, la medida era del 1,5% y los estándares internacionales hablan del 10% y hoy en el día pico estábamos en el 15% de reserva. Antes se cortaba la luz porque faltaba y hoy porque hubo un suceso de eventos pero que aún no sabemos la causa".

Durante la mañana del domingo, un corte masivo de electricidad se generó en gran parte del país. De acuerdo a información de voceros de Edesur a PERFIL, el corte fue en la red de "500 kv alta tensión", la cual es la red de transporte de las generadoras a las transportistas. El apagón masivo comenzó minutos después de las 7 de la mañana. "Son fallas que ocurren con asiduidad, tanto en Argentina como en otros países. Lo que sí es anormal o extraordinario es la cadena de acontecimientos posteriores que causaron la desconexión total", aseguró ayer Lopetegui, en conferencia de prensa.

