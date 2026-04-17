El Poder Ejecutivo autorizó la entrada de tropas de Estados Unidos a la Argentina para realizar el ejercicio militar “Daga Atlántica”. Además, se aprobó el despliegue de fuerzas locales para el ejercicio naval “PASSEX”, que se desarrollará en la Zona Económica Exclusiva.

Según lo publicado en el Boletín Oficial, “el ‘DAGA ATLÁNTICA’ (…) se desarrollará (…) entre los días 21 de abril y 12 de junio de 2026” y “el ‘PASSEX’ (…) tendrá lugar entre los días 26 y 30 de abril de 2026”.

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El decreto fue publicado este viernes 17 de abril, firmado por el presidente Javier Milei y el Gabinete de ministros, quienes explicaron que la apertura del país para realizar estos ejercicios fortalece la imagen internacional y lo posiciona como un socio confiable en materia de estabilidad regional y seguridad global.

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Las pruebas tenían fecha de inicio para principios de abril, pero por la escalada de la guerra en Medio Oriente, se vieron obligadas a posponerse. Asimismo, se necesitaba la aprobación del Congreso para autorizar la entrada, pero desde los recintos se dilató su tratamiento.

Por ese motivo, la decisión fue aprobada por el presidente bajo Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). “La naturaleza excepcional (…) hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos en la Constitución Nacional”, explicaron.

Frente a esto, el Gobierno argumentó también que la falta de participación “afectaría significativamente el adiestramiento naval en operaciones combinadas con la Armada de los Estados Unidos”. El decreto destaca que “la experiencia acumulada (…) constituye un recurso invaluable para potenciar las capacidades” y “mejora la interoperabilidad y la integración doctrinal”, “fortaleciendo nuestra capacidad de operar en escenarios combinados”.

Según lo establecido, el ejercicio “Daga Atlántica” implicará la participación conjunta de fuerzas argentinas y estadounidenses en ámbitos terrestres, aéreos, marítimos y fluviales. Las maniobras se desarrollarán en la Base Naval Puerto Belgrano, la Guarnición Militar Córdoba y la VII Brigada Aérea de la Fuerza Aérea Argentina, ubicada en el partido bonaerense de Moreno.

En paralelo, el operativo “PASSEX” incluirá la intervención del portaaviones USS Nimitz y el destructor USS Gridley, pertenecientes a la Armada de los Estados Unidos, que operarán durante cinco días dentro de la Zona Económica Exclusiva argentina. En ese marco, las fuerzas locales aportarán personal y equipamiento para llevar adelante ejercicios conjuntos de adiestramiento naval, en línea con acuerdos bilaterales vigentes.

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Ambas iniciativas apuntan a profundizar la interoperabilidad entre las fuerzas, avanzar en la integración doctrinal y unificar procedimientos, además de reforzar la protección de áreas estratégicas y preparar a las Fuerzas Armadas argentinas para su eventual participación en operaciones multinacionales.

De acuerdo con el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, encabezado por el vicealmirante Marcelo Dalle Nogare, estos ejercicios tienen como objetivo “incrementar la preparación militar y fortalecer la defensa regional a través de entrenamientos conjuntos, intercambios de expertos en la materia y la implementación de prácticas operacionales compartidas”.

En un contexto internacional marcado por una mayor inestabilidad, el Gobierno volvió a dejar en claro su “alineamiento estratégico sin ambigüedades” con la administración de Donald Trump, quien en los últimos días anunció un alto el fuego en Irán.

El ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, sostuvo que el vínculo bilateral se apoya en “coincidencias políticas y en una complementariedad económica cada vez más relevante”. Según explicó, esta convergencia se basa en valores como la libertad, el rol central del sector privado y el desarrollo de “cadenas de valor seguras en el hemisferio”.

La agenda compartida incluye áreas clave como minerales críticos, energía e inversiones, que concentran buena parte de los acuerdos y esquemas de cooperación. “El gasto (…) será atendido con las partidas presupuestarias (…) del Ministerio de Defensa”, detalló el decreto.

RG/ff