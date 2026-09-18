El Gobierno designó a Rubén Javier Ruffi como nuevo Director Nacional del Mercosur

El Gobierno designó al embajador Rubén Javier Ruffi como nuevo Director Nacional del Mercosur, en carácter transitorio. La decisión fue formalizada mediante la Resolución 146/2026 del Ministerio de Relaciones Exteriores, publicada este viernes en el Boletín Oficial y firmada por el canciller Pablo Quirno.

La resolución establece primero la aceptación de la renuncia de Ruffi como Director de Asuntos Institucionales del Mercosur, cargo que ocupaba dentro de la misma Dirección Nacional. Luego dispone su designación al frente del organismo, que depende de la Subsecretaría de Negociaciones Económicas Internacionales e Integración de la Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales.

Qué función tendrá Ruffi al frente del Mercosur

La Dirección Nacional del Mercosur tiene a su cargo la coordinación de la posición argentina en los distintos ámbitos institucionales del bloque regional y forma parte de la estructura de la Cancillería vinculada a las negociaciones económicas internacionales.

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El nombramiento se produce en un momento de revisión de la política argentina hacia el Mercosur, en línea con las críticas que Quirno expresó sobre el funcionamiento del bloque y su postura a favor de una mayor apertura comercial.

Durante la Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur realizada en junio en Luque, Paraguay, el canciller cuestionó el proteccionismo y planteó la necesidad de que el bloque avance hacia una agenda más abierta al comercio internacional.

Quirno también criticó el Arancel Externo Común (AEC) y sostuvo que debería ser reemplazado por un esquema “simple, competitivo y compatible con una agenda real de apertura”. En agosto, además, advirtió que la Argentina podría avanzar en acuerdos bilaterales si el Mercosur no acompaña el ritmo que pretende el Gobierno.

El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

La designación de Ruffi ocurre además mientras la Argentina participa de la implementación del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, que comenzó a aplicarse de manera provisional este año después de más de dos décadas de negociaciones.

El acuerdo constituye uno de los principales ejes de la agenda comercial del bloque y establece una reducción progresiva de aranceles para una amplia cantidad de productos.

En paralelo, el Gobierno argentino también avanzó en negociaciones comerciales con Estados Unidos. En febrero, la Argentina y Washington firmaron un Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproca, aunque el entendimiento todavía debe completar el proceso de aprobación correspondiente.

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