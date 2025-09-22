Mientras el Gobierno atraviesa el momento más tenso desde el inicio de la gestión, una encuesta realizada por Zuban-Córdoba muestra el nivel más alto de desaprobación de Javier Milei y revela que más de seis de cada diez argentinos cree que el rumbo del oficialismo es incorrecto.

Según el estudio, el 60,9% de los consultados considera que la dirección del Gobierno es incorrecta desde la llegada del mandatario libertario a la Casa Rosada, mientras que solo un 35,3% opina que va en el sentido correcto.

La aprobación de Milei continúa en caída desde agosto pasado y alcanzó un nuevo piso, con un 59,6% de imagen negativa y un 39,5% positiva. De acuerdo con datos de la misma consultora, la valoración cayó 7,1% desde enero, el momento de mayor aprobación de 2025.

En paralelo, la percepción sobre Karina Milei es aún peor: un 68,2% de los encuestados tiene una valoración negativa, mientras que el 25,7% mantiene una positiva.

La encuesta también indagó sobre el impacto de los audios del exfuncionario Diego Spagnuolo, en los que denunció un presunto esquema de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Un 68,6% cree que el Gobierno quedó más débil tras ese episodio, mientras que solo un 19,3% sostiene que está fortalecido.

En relación a la derrota de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, el 60,2% atribuye el resultado a un voto castigo por la corrupción y la economía, el 27,1% al aparato del peronismo, y solo un 7,2% a la mala calidad de los candidatos oficialistas.

En este sentido, el 57,4% de los encuestados cree que el oficialismo nacional debería implementar cambios en la gestión económica y política como resultado de la derrota, frente al 32,6% que sostiene que debe “ir a fondo y no cambiar nada”.

El 63,8% cree que el Gobierno enfrentará una derrota a nivel nacional si no cambia el rumbo

De cara a las elecciones legislativas nacionales de octubre, el 63,8% cree que el Gobierno va a volver a perder si no aplica cambios en su gestión. Al mismo tiempo, el 57% aseguró que votará "para castigar" a Javier Milei, y el 33,7% lo hará para premiarlo.

La encuesta también midió la intención de voto en la provincia de Buenos Aires. En el territorio bonaerense, el candidato de Fuerza Patria, Jorge Taiana, obtiene un 41,8%, mientras que José Luis Espert (LLA) alcanza un 31,9%. Más atrás aparecen María Eugenia Talerico (3,8%), Ricardo Alfonsín (3,5%), Santiago Cúneo (3,3%), Nicolás del Caño (3%) y Florencio Randazzo (2,2%).

