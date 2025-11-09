El Gobierno pretende una nueva foto de familia con gobernadores

El presidente Javier Milei tiene contemplado convocar a los veinte gobernadores que fueron invitados días atrás por Guillermo Francos y Lisandro Catalán, una vez que Diego “Colo” Santilli haya culminado su ronda de bilaterales.

Dicha convocatroia sería la culminación de un proceso de negociación que se inició de la mano de Santilli junto con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quienes pretenden reunirse con cada uno de los gobernadores que están dispuestos a discutir el Presupuesto 2026.

En estas reuniones, se anotarán los pedidos de los mandatarios, que se terminarán de pulir con la cartera de Economía que conduce Luis “Toto” Caputo. En ese esquema se irá avanzando en los acuerdos para el Congreso en los que se tienen que tratar además la reforma laboral, la reforma tributaria y el reforma al Código Penal.

La postal con Milei será la culminación de un proceso que luego deberá verse reflejado en el Congreso con la votación de las reformas que la Casa Rosada encara. Tendrá que ver con la idea de “consolidar” transformaciones y generar los consensos necesarios para relanzar la economía argentina.

En la misma jugada, Milei volverá a dejar por fuera a los cuatro mandatarios del peronismo más díscolos. Fundamentalmente, a Axel Kicillof quien además atraviesa el asedio de la interna cristinista. También, el bonaerense es uno de los blancos preferidos del Presidente a la hora de denostar las políticas del kirchnerismo. “Enano soviético”, le achaca una y mil veces.

También volverán a quedar afuera Gustavo Mellela (Tierra del Fuego), Ricardo Quintela (La Rioja) y Gildo Insfrán (Formosa). Una jugada a dos bandas que mostrará músculo político de la Casa Rosada y aislará a su principal adversario pensando en el próximo turno electoral.

El Gobierno transparentó que convocará a sesiones extraordinarias entre el 10 y el 31 de diciembre de este año con el principal objetivo de aprobar el Presupuesto 2026. Luego, se evaluará si durante el verano se reanudarán las sesiones con el resto de los temas.