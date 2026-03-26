Durante las últimas horas, el Gobierno Nacional ordenó retirar una réplica de un cuadro de Juan Domingo Perón y Eva Duarte de Perón que se encontraba ubicado en la antesala al Salón Eva Perón de la Casa Rosada. El argumento fue que la obra tenía fallas en la estructura para su exhibición.

Según indicó Infobae, el retiro de la histórica réplica se habría realizado por orden de la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, quien también solicitó el retiro de un ploteo del glaciar Perito Moreno que se encontraba sobre la pared frontal del pasillo del ala noreste del primer piso.

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"Se detectaron algunas fallas estructurales, por lo que optamos por reforzarlos y ponerlos al resguardo", señalaron desde la administración libertaria a Infobae para explicar el retiro de las copias de las obras Helmut Ditsch y de Numa Ayrinhac. Además, indicaron que la exposición a cambios de temperatura por los aires acondicionados podrían "afectar la estética" de las piezas.

La replica del histórico cuadro del expresidente, en la que se lo ve sonriente, con la banda presidencial y junto a su esposa, es una copia del original en óleo sobre tela de 220 centímetros de alto por 150 centímetros de ancho creado en 1948 que se exhibe en el Museo de Casa Rosada y que sobrevivió a la destrucción de la simbología peronista durante el proceso de "desperonización" iniciado tras el golpe de Estado de 1955.

¿Messi en lugar de Perón y Evita?

Tras el retiro del cuadro y del ploteo, desde el Gobierno comenzaron a considerar alternativas para cubrir los espacios vacíos en las paredes. En el caso del retrato de Perón y su esposa, se consideró reemplazarlo por una lámina enmarcada de un prócer argentino, como Domingo Faustino Sarmiento o Manuel Belgrano, aunque también se barajó la posibilidad de que sea una imagen del futbolista Lionel Messi.

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En el caso del ploteo de la pared, desde el Poder Ejecutivo consideraron continuar con la línea de los paisajes y reemplazarlo por una gigantografía de las Cataratas del Iguazú, del lado argentino, lindantes con Brasil, teniendo en cuenta la proximidad del área con el despacho del secretario de Prensa, Javier Lanari, oriundo de Posadas, Misiones.

Desde el Gobierno también se indicó que, con el objetivo de respetar la "historicidad y coherencia del espacio", las copias removidas se enviaron al Museo de Bicentenario de Casa Rosada hasta que se inicie el proceso de preservación correspondiente.

"Reordenamiento de los espacios públicos"

El retiro ordenado desde la Secretaría General de la Presidencia se suma a la línea que inició el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, desde donde en 2024 se inició un "reordenamiento de los espacios públicos" que implicó el retiro de afiches, fotos y bustos de Eva Perón y Néstor Kirchner de las dependencias de ANSES.

En febrero de 2025 también se retiró la gigantografía del expresidente Kirchner que se encontraba en el patio de la exESMA y los mostraba el 24 de marzo de 2004, cuando decidió retirar el cuadro del dictador Jorge Rafael Videla del Colegio Militar a pedido de la Secretaría de Derechos Humanos encabezada por Alberto Baños.

AS.