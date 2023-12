Previo al homenaje que el Senado de la Nación rendiría al fallecido senador Matías Rodríguez, encontrado sin vida en su residencia el 18 de octubre pasado, el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, rompió su silencio y se pronunció por primera vez acerca de la muerte del dirigente de La Cámpora.

La tragedia ocurrió tras una disputa entre ambos, apenas horas antes del trágico suceso. La confrontación se desató cuando Rodríguez descubrió que su esposa, Laura Ávila, con la que se había separado meses atrás, mantenía una relación amorosa con Vuoto, quien además había sido padrino de su boda.

“Profundo dolor por la partida de mi compañero y amigo Matías Rodríguez. Mis condolencias y acompañamiento a familiares, amigos y compañeros ante esta pérdida irreparable”, fue el mensaje que escribió Vuoto ese día.

“Pasó lo que pasó. Uno está lleno de dolor, vacío e incomprensión”, expresó Walter Vuoto este jueves en relación a la trágica muerte del senador. El intendente de Ushuaia, quien desapareció de la esfera pública después del incidente y no participó en las elecciones generales del 22 de octubre. Hasta ahora, no fue convocado a declarar en la investigación del presunto suicidio del senador.

Vuoto, uno de los principales representantes del camporismo en Tierra del Fuego, junto con Rodríguez y el intendente de Río Grande, Martín Pérez, negó haber agredido a Rodríguez en la madrugada del 18 de octubre, como indicaba la autopsia.

“No es como se dijo en algunos medios, es un fake, no tenemos nada que esconder, siempre he estado a disposición, no hay que alimentar el morbo. No existe tal golpiza, es una locura, sí existió una discusión que está en la causa, y como te decía no hay nada que esconder, uno siempre ha estado a disposición”, se defendió.

Conmoción por la carta que habría dejado el senador Rodríguez antes de suicidarse: "Mi amigo y mi esposa"

Vuoto sostuvo que hubo una “utilización de esto a partir de los carroñeros” que “hizo que la información se confunda, sin entender cómo se lastima a las personas que están en el medio”, cuestionó.

El informe de la autopsia que le practicaron añ exsenador contradice las afirmaciones de Vuoto, ya que revela lesiones que indican que fue golpeado cuando se encontraba indefenso en el suelo.

La investigación no sugiere simplemente un forcejeo, sino que indica que Rodríguez fue agarrado con fuerza del brazo derecho, sufrió un golpe en la ceja izquierda que podría haberlo dejado aturdido y de rodillas, y una vez en el suelo, en un estado de indefensión, fue pateado de manera repetida.

La autopsia reveló que el cuerpo de Rodríguez presentaba hematomas en ambas rodillas, el antebrazo, el muslo izquierdo y la zona derecha de la espalda. Además, se registró una lesión en la ceja izquierda, la cual fue tratada horas después del altercado con Vuoto.

“Muchos se han aprovechado, los carroñeros, para inventar fake news. En este suceso, siempre digo lo mismo, el respeto. Sé también que por ahí todos estaban esperando una palabra y esa palabra llegó porque cada uno atraviesa un proceso personal. Se ha utilizado mucho esta causa, a partir de los carroñeros, y este motivo fue complejo para todo nuestro espacio”, explicó sobre su silencio absoluto sobre la muerte de Rodríguez.

Hallaron muerto en su casa al senador fueguino Matías Rodríguez, militante de La Cámpora

En diálogo con Radio Nacional fue consultado por su desaparición de la esfera pública. “Cada uno atraviesa un duelo con las herramientas que tiene, no sé si alguien puede decirle a otro como atravesar ese proceso, me ha dejado dolor, vacío, e incomprensión”, manifestó y enseguida volvió a arremeter contra los medios.

“Hay más fabricantes de fake news que habitantes. Los carroñeros. Yo no voy a personalizar, pero en la discusión se han dicho cosas e instalado dudas muy bajas y uno tiene que pensar cuando dice una palabra la cantidad de gente afectada”, aseguró.

Vuoto hizo referencia a una de las notas descubiertas en la residencia de Rodríguez, que él había enviado previamente a un grupo de WhatsApp de La Cámpora pero luego eliminó.

Decía: “Esta madrugada del 18 de Octubre encontré a Walter Vuoto y Laura Ávila en la habitación matrimonial de Walter. Me confesaron ser amantes hace tiempo. Mi amigo, padrino de bodas y padrino de uno de mis hijos, ella, mi esposa y el amor de mi vida. Matías Rodríguez. DNI 29.092.588”.

El mensaje de Rodríguez, que aparece en el expediente, se difundió rápidamente en la isla después de que se conociera la noticia de la muerte del senador Matías Rodríguez. Ante la reacción de la gente en las redes, donde lo critican por esa relación extramatrimonial con la mujer que hasta hace meses era pareja de su amigo y compañero de militancia, Vuoto optó por no hacer comentarios extensos al respecto.

“Esa reacción es entendible, ante esta situación y ante estas operaciones e instalación de un morbo, es comprensible”, esbozó.

Quién era Matías Rodríguez, el senador de La Cámpora encontrado muerto en su casa en Tierra del Fuego

En otra carta manuscrita hallada en la residencia donde fue encontrado muerto Rodríguez, hay un contundente reclamo contra Vuoto, a quien acusa de mala gestión y de "atragantarse de poder".

“Fue una desgracia y todos estamos atravesando un proceso. La Justicia sigue haciendo el curso normal de la investigación y ha procedido bien. No fui citado, pero siempre estuve a disposición”, expresó el intendente Vuoto.

En la investigación, ya brindaron declaraciones Laura Ávila, la esposa de Rodríguez; Alejandro Miño y Horacio Leguizamón, los custodios del senador; Valeria Aciar, exsecretaria y prima de Ávila; y el psiquiatra Elías Hamra, médico del hospital Moyano que atendía al militante de La Cámpora desde hacía dos años.

Vuoto negó las especulaciones sobre su renuncia al cargo o la posibilidad de no asumir su tercer mandato el 15 de diciembre, afirmando: “Bajo ningún punto de vista, tengo un compromiso con el pueblo de Ushuaia”. Además, señaló que “el mejor homenaje es seguir militando”.

La investigación sobre la muerte de Matías Rodríguez, descartada como suicidio por la Justicia, continúa sin novedades y en medio de un hermetismo riguroso. A pesar de estar siempre disponible, el intendente nunca fue convocado a declarar.

BR/LT