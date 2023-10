El juez Kreplak ordenó el secreto de sumario en la causa contra Insaurralde, Cirio y Clerici por enriquecimiento ilícito

Con el objetivo de que se preserven las medidas de prueba en el caso que investiga el presunto enriquecimiento ilícito de Martín Insaurralde, Jesica Cirio y Sofía Clerici, el juez federal Ernesto Kreplak ordenó el secreto de sumario en la causa.

El escándalo que explotó con la filtración de fotos del ahora ex Jefe de Gabinete de Axel Kicillof junto a la modelo en el yate "Bandido", recorriendo el Mar Mediterráneo, sumó un nuevo capítulo judicial este martes luego de que el fiscal Sergio Mola le solicitara al magistrado resguardar la investigación.

La semana pasada, Kreplak acumuló las denuncias radicadas en Lomas de Zamora y solicitó una lista de medidas de prueba entre las que se destacó el levantamiento del secreto financiero, fiscal y bursátil de Insaurralde ante el pedido de la fiscal Cecilia Incardona.

Martín Insaurralde, Sofía Clerici y Jesica Cirio, en la mira de la Justicia

Con el objetivo de investigar a fondo el patrimonio del ex candidato a concejal, Kreplak también pidió las declaraciones juradas públicas y privadas desde el período en el que comenzó su ejercicio como intendente de Lomas "hasta la actualidad", mediante una solicitud a la Unidad de Información Financiera y la Oficina Anticorrupción. También tiene como objetivo ahondar en los bienes de Cirio y Clerici, imputadas por Incardona.

El juez también envió un pedido a la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para conocer bajo qué rubros se registraron para tributar los tres acusados.

Mientras tanto, los tres apuntados por la Justicia ya pusieron a trabajar a sus defensores. En el caso de Insaurralde, estará asesorado por Fernando Enrique Pinto y Nicolás Hilario Maciel, mientras que Clerici será representada por Martín Juan Larralde. En el caso de Cirio, quien el último viernes rompió el silencio y se desligó de cualquier acusación, será defendida por Fernando Burlando y Fabián Améndola.

Primera encuesta sobre el escándalo de Insaurralde: cómo afecta la intención de voto de UxP

Sofía Clerici pidió su sobreseimiento

La modelo que hizo públicas las fotos con Insaurralde y que culminaron en el escándalo presentó un escrito firmado por su abogado y alegó que el viaje fue para visitar a su hermana, algo que ya había mencionado en redes sociales cuando se confirmó la veracidad de los hechos.

Incluso dedicó un apartado a explicar el origen del lujoso yate con el que paseó junto al ex funcionario bonaerense. "Manifiesto que la embarcación es propiedad de un amigo personal de mi hermana que, ocasionalmente, me lo prestó para realizar apenas un día de navegación", detalló.

Además, agregó que "ninguna de las actividades" que se le cuestionan "pueden ser consideradas delito alguno". Incluso desligó a Insaurralde de las acusaciones: “No tiene conexión alguna con los hechos ni con las personas denunciadas”.

Cuáles son los 200 viajes de Martín Insaurralde al exterior que investiga la Justicia

Sobre el reloj marca Rolex y la cartera Louis Vuitton que también hizo públicos en posteos de Instagram, explicó que no tuvieron relación con el viaje a Marbella. “Todos los efectos materiales -que en cada caso mostré en mis redes y que se relacionarían con la denuncia en mi contra como ser carteras y/o relojes de determinadas marcas internacionales- fueron obsequios de parte de amigos, que fueron realizados por mi cumpleaños y que fueron comprados incluso en nuestro país”, agregó.

Los viajes de Insaurralde y la defensa de Cirio

Otro de los pedidos solicitados por la justicia fue hecho a migraciones para conocer el registro de viajes del ex mandatario lomense. Allí, a trazo grueso, se observó que entre 1999 y la actualidad había más de 200 entradas y salidas de Argentina.

Entre esas visitas figuran Estados Unidos, Colombia y Francia, entre otros destinos. El valor de esos viajes contrasta con la última declaración jurada de Insaurralde, quien registró un inmueble en Banfield, un sueldo superior a 300 mil pesos, depósitos bancarios y una sociedad. Allí no figuran autos, dólares ni euros como parte de su patrimonio.

Insaurralde fotografiado en Marbella por Sofía Clerici

El último viernes, a raíz de toda la información que comenzó a circular desde que estalló el escándalo, Jesica Cirio rompió el silencio en Telefe (donde conduce un programa), y sostuvo que fue una sorpresa todo lo acontecido.

Luego habló de un tema más espinoso, respecto a un acuerdo de 20 millones de dólares al que habría llegado con Insaurralde al divorciarse. "Es absolutamente mentira, no es real. Sí firmamos el divorcio, pero no hubo arreglo", aclaró. También afirmó no tener cuentas en Uruguay.

“Hay cosas que por supuesto las tiene que explicar él y las personas jurídicas. Yo puedo hablar de mí y de mis cosas. De mis viajes y mi vida”, aseguró, luego de que le consultaran si no se había percatado del nivel social de su ex marido.

