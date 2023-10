Ordenan levantar el secreto fiscal y bancario de Martín Insaurralde, Jésica Cirio y Sofía Clerici

La Justicia ordenó levantar el secreto fiscal y bancario en el marco de la causa que investiga el presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero de Martín Insaurralde, su ex esposa y conductora de televisión, Jésica Cirio, y la modelo Sofía Clerici, con la que el ahora ex jefe de gabinete realizó un lujoso viaje a Marbella.

Así lo pidió el juez federal Ernesto Kreplak, quien se hizo cargo de la causa luego de que el juez Villena se excusara de investigar por rumores de una amistad con Insaurralde y que la primera esposa del ex candidato a concejal de Lomas trabaja en el mismo juzgado.

De esta manera, Kreplak, hermano del ministro de Salud bonaerense, le pidió información al Banco Central, a la Comisión Nacional de Valores, a Migraciones y la AFIP sobre los involucrados.

Jésica Cirio rompió el silencio

Jésica Cirio se presentó en El Noticiero de la Gente, de Telefe, para hablar por primera vez luego de las fotos que aparecieron en las que se veía a su exmarido, Martín Insaurralde, con la modelo Sofía Clerici en un yate en Marbella, haciendo ostentación de una vida de lujos.

“Para mí fue una sorpresa como para todos ustedes. Me desayuné con eso. Hay cosas que las tiene que explicar él. Yo puedo hablar de mí, de mis viajes y de mi vida que es la misma que llevo desde antes de conocerlo a él. Trabajo desde que tengo 10 años, tengo 38 hoy. Mi vida fue siempre igual. Esa es la realidad”, comenzó a responder Cirio.

La conductora de La Peña de Morfi quiso remarcar que no es cierto que haya recibido 20 millones de dólares, tras su divorcio: “Realmente no entiendo de dónde salió eso, es mentira, nunca hubo un arreglo por esa cifra, no hubo arreglo. Sí firmamos el divorcio hace tres meses y todavía está en proceso. Yo no tengo cuentas en Uruguay, nunca las tuve”.

Luego aclaró por qué se encuentran tantos viajes a Colombia en el itinerario de vuelos de Insaurralde en los últimos años: “En Colombia en el 2014 fallece mi tía y fui mucho tiempo a acompañar a mi familia. Fue bastante duro para toda mi familia. Mi economía era mi economía. No puedo hablar de sus viajes”.

Clerici también prometió salir a hablar

Sofía Clerici usó sus redes sociales para anunciar su intención de hablar públicamente sobre su relación con Martín Insaurralde, ex marido de Jesica Cirio, que tuvo que renunciar a sus cargos políticos y deberá explicar la procedencia del dinero que gastó en su viaje a Marbella, así como también en otros 200 viajes que hizo en los últimos 20 años.

“Pronto voy a salir a hablar, todo a su momento (para todo hay explicación más cuando una es buena gente, buena esencia de familia) Nunca tuve malas intenciones ni tengo nada que ocultar en mi vida, soy bastante transparente, Besos”, escribió Clerici.

Noticia en desarrollo

JD /