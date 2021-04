El ministerio de Seguridad advirtió: “No vamos a permitir que entren movilizaciones en bloque a CABA”

“No vamos a permitir movilizaciones que entren en bloque a la Ciudad, expresó Gabriel Fuks, secretario de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad sobre las nuevas restricciones en las que trabaja el Gobierno junto con los gobernadores para frenar el avance de la segunda ola de coronavirus.

“Es un tema complejo, nos lleva varias horas por día. Les estamos pidiendo a las organizaciones una responsabilidad. El derecho a la protesta está vigente, la constitución está vigente, no hay estado de sitio, pero lo que no se puede es no cumplir lo que cumplen otros ciudadanos, y esto vale para una protesta piquetera o para Patricia Bullrich en las murallas de Olivos en su grito libertario”, indicó el funcionario a radio Futurock.

Las declaraciones del funcionario del ministerio de Seguridad, se dan en sintonía con el discurso del encargado de la cartera de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, quien es uno de los principales afectados por las movilizaciones que se dirigen al ministerio que encabeza sobre la avenida 9 de Julio.

“No es tiempo de movilizaciones ni de amuchamiento de gente en las calles; todos vemos cantidad de casos (de COVID-19), de gente que se ha reinfectado”. dijo en Radio La Red y agregó: “Siempre le presto atención a los reclamos, tienen que ver con asistencia alimentaria y nosotros reforzamos todas las partidas, y con mucha gente que se quedó sin ingresos, pero es tiempo de ser muy cuidadosos”, planteó.

Arroyo sostuvo que el Gobierno “tiene diálogo todo el tiempo” con las organizaciones sociales, aunque alertó sobre la situación en los barrios populares: “No hay gente que no conozca a alguien que la pasó mal”, lamentó el ministro.

El gobierno prepara nuevas restricciones

El presidente Alberto Fernández mantuvo un encuentro virtual con el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y otros 11 gobernadores del centro y sur del país, durante la cual ratificó la necesidad de reducir la circulación de personas para lograr que los casos bajen. Se espera que las nuevas restricciones sean oficializadas por la Casa Rosada entre esta noche y mañana.

Este viernes vence el DNU que establecía horarios restrictivos para los comercios, la suspensión de clases y un toque de queda desde las 20 en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Por eso, horas las autoridades nacionales evalúan por estas horas la continuidad de las medidas vigentes.

Entre las restricciones que podrían aplicar, se encuentra la disposición de más controles en el transporte público y reducir algunos puntos de acceso a la ciudad de Buenos Aires.

La ministra de Seguridad de la Nación Sabina Frederic dialoga en simultáneo con el secretario de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, para coordinar cuál será el foco de las nuevas restricciones para contener el impacto del rebrote de coronavirus.

Frederic y D'Alessandro, trabajan en la unificación de las líneas de denuncias 911 y 134, que funcionan como dispositivos de alerta temprana por incumplimiento del DNU, y en intensificar la revisión de los permisos de circulación vigentes.

Sobre las manifestaciones en las calles del centro porteño, Casa Rosada y Nación buscan evitar que las protestas bloqueen la circulación y persuadirlos de ingresar a pie a la Ciudad.

