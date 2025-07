El Movimiento Popular Neuquino se bajó de las legislativas 2025: de rechazar a Perón a no competir por “responsabilidad"

El Movimiento Popular Neuquino (MPN), creado por la familia Sapag y con presencia en el Congreso Nacional, atraviesa una profunda crisis tras su histórica derrota en 2023 y decidió no participar de las elecciones nacionales.

Una sucesión de errores cometidos durante su etapa de gestión terminó por empujar al MPN hacia una decadencia que no encuentra piso. Dentro del propio partido señalan como principal responsable al exgobernador Omar Gutiérrez, quien recientemente fue “despedido” de YPF por decisión del actual mandatario provincial, Rolando Figueroa.

Vaca Muerta, entre el boom inmobiliario, los "gaps" energéticos y la deuda industrial

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El MPN fue fundado en 1961 en la ciudad de Zapala por los hermanos Elías y Jorge Sapag. La fuerza política alcanzó su primera victoria en 1962 con Felipe Sapag al frente y desde entonces acumuló triunfos sucesivos. En 1973, incluso, Sapag rechazó una propuesta de Perón para fusionarse con el Partido Justicialista, lo enfrentó electoralmente y lo derrotó.

Desde el retorno de la democracia, el partido logró ubicar senadores y diputados nacionales clave para gestionar recursos para la provincia. Sin embargo, en diciembre perderá a su último legislador en funciones, Osvaldo Llancafilo, alineado con Figueroa desde 2023.

En abril de 2023, Rolando Figueroa, que se había distanciado del MPN, compitió y venció al candidato oficialista, Marcos Koopmann, delfín del entonces gobernador Gutiérrez. El triunfo fue ajustado, con una diferencia de apenas 10 mil votos, pero el verdadero golpe llegó en las generales de octubre.

El exgobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez y el actual mandatario, Rolando Figueroa

Neuquén: una madre desfiguró a una docente que retó a su hija y terminó imputada

Mientras Javier Milei y Sergio Massa se disputaban la presidencia, la boleta de diputados nacionales del MPN cosechó apenas el 6,85% y quedó sin representación parlamentaria.

Tras casi dos años sin actividad, el MPN, conducido actualmente por Omar Gutiérrez, volvió a reunirse. En ese encuentro, 18 de los 20 integrantes de la Junta de Gobierno resolvieron que el partido no presentará candidatos a senadores ni a diputados nacionales por primera vez desde 1983.

“En contextos de debilidad estructural, conducir también es preservar. No se trata solo de promover candidaturas, sino de proteger la institucionalidad y la viabilidad futura del MPN. Forzar una participación sin estructura ni condiciones no sería un acto de coraje, sino de exposición innecesaria. Cuidar al partido es saber cuándo no avanzar”, señalaron en un documento oficial.

Encontraron muerto a Martín, hijo del exgobernador de Neuquén Jorge Sobisch

En la reunión se analizaron tres alternativas: competir con listas propias, no participar o integrar una coalición con otra fuerza. Finalmente, optaron por la segunda opción: “La decisión de no presentar listas nacionales en 2025. Es un gesto de responsabilidad, realismo político y madurez institucional. Se trata de una acción que prioriza los intereses de Neuquén, cuidando que siga prevaleciendo la gobernabilidad”.

La debacle del Movimiento Popular Neuquino

En la actualidad, la provincia de Neuquén cuenta con 57 intendencias, de las cuales 34 están en manos del MPN. El partido aún mantiene 22 seccionales, aunque 21 ya manifestaron su respaldo al gobernador Figueroa, quien lanzó su propio espacio político con proyección nacional, al que denominó “La Neuquinidad”.

“El 80% de la estructura política del MPN está alineado al gobernador Figueroa”, declaró una fuente que integró la última gestión del partido.

Tras su triunfo, Figueroa tuvo un gesto de conciliación y propuso que su antecesor fuera designado como director independiente de YPF, en representación de las acciones Clase D que posee la provincia donde se encuentra Vaca Muerta, a pesar de que Gutiérrez era el presidente del partido con más de 90 mil afiliados.

El polémico slogan de Jorge Sobisch: "Se acaba la joda"

Sin embargo, con la mayoría del MPN volcado a su favor, este viernes el gobernador le pidió formalmente la renuncia al exgobernador. “En el día de hoy le pedí al Cr. Omar Gutiérrez la renuncia inmediata al cargo de Director de YPF S.A., en el marco de las facultades de la provincia para designar un representante que esté en consonancia con los lineamientos estratégicos y objetivos definidos por la actual gestión de gobierno para la etapa institucional que atraviesa Neuquén y su posicionamiento en la empresa mencionada, de cara al futuro”, escribió Figueroa en la red social X.

El propio Gutiérrez confirmó a Diario Río Negro que presentó su dimisión ese mismo día. Su reemplazo natural sería el primer suplente, el actual ministro de Economía de la provincia, Guillermo Koenig, aunque la renuncia se hará oficial en la próxima reunión de directorio de YPF.

Con mayor respaldo político, Figueroa ya proyecta las elecciones nacionales. Neuquén renovará tres bancas en el Senado y otras tres en Diputados, y el gobernador buscará posicionarse.

Video: un joven recibió una feroz golpiza "en manada" a la salida de un boliche en Neuquén

“En las próximas elecciones para nosotros es todo un terreno a ganar, así que estamos apuntándole a eso para tener un Congreso de otras características y poder defender Neuquén también desde donde corresponde, que es en la representación de las provincias, en la Cámara de Senadores y en representación del pueblo neuquino en la Cámara de Diputados”, expresó Figueroa en una entrevista con La Mañana de Neuquén.

El caso de Lucía Crexell: de senadora del MPN a independiente

Lucía Crexell, sobrina de Luz María Sapag (exsenadora e intendenta de San Martín de los Andes), debutó en 2013 como candidata a senadora nacional, acompañando en la fórmula a Guillermo Pereyra, el histórico dirigente de Petroleros Privados, fallecido en 2023.

La senadora Lucía Crexell

Durante la gestión de Mauricio Macri, Crexell se acercó a Juntos por el Cambio y buscó renovar su banca como segunda en la lista que encabezaba Horacio “Pechi” Quiroga, entonces intendente de Neuquén capital.

Tras la muerte de Quiroga, se desató un conflicto legal con el radical Pablo Cervi, que terminó en la Corte Suprema. Como Quiroga no había asumido, no se aplicó la ley de paridad de género. Así, Crexell completará en diciembre 12 años consecutivos en el Senado.

Neuquén: descubren restos fósiles correspondientes a un ictiosaurio

Con el ascenso de Figueroa al poder provincial, se produjo un acercamiento entre ambos, aunque durante el debate de la Ley Bases impulsada por Javier Milei, Crexell emitió un voto que no había sido solicitado desde el Ejecutivo neuquino. Eso despertó rumores sobre una negociación directa con el Gobierno nacional.

En paralelo, se filtró un documento interno de Cancillería que pedía a la Dirección de Asuntos Jurídicos del Senado información sobre los antecedentes de Crexell, en el marco de una eventual designación como embajadora ante la UNESCO. La senadora votó afirmativamente, la controversia se disipó y el pliego nunca fue tratado.

Hoy, Crexell no figura dentro de las filas del MPN, por lo que no se puede afirmar que el partido pierda una banca en la Cámara alta. Dejará su lugar en diciembre, y en Neuquén circula la versión de que negocia su designación como embajadora argentina en Canadá. Para entonces, el MPN también se quedará sin representación en Diputados, ya que Osvaldo Llancafilo dejará su banca.

NG / Gi