Cristina Fernández de Kirchner presenta una evolución favorable en su cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada, según confirmó el último parte médico emitido por el Sanatorio Otamendi. La exmandataria permanece internada bajo estricto control profesional tras la cirugía de urgencia a la que fue sometida, mostrando una recuperación acorde a lo esperado por los especialistas y sin presentar fiebre, un indicador clave en este tipo de postoperatorios.

El informe oficial, que lleva la firma de la directora médica Marisa Lanfranconi, detalla que la paciente continúa con un esquema de antibióticos por vía endovenosa y mantiene la colocación del drenaje peritoneal. Estas medidas terapéuticas son fundamentales para controlar la infección localizada que motivó la intervención y aseguran que el proceso de curación se mantenga dentro de los parámetros clínicos normales.

La líder del Partido Justicialista había ingresado al centro de salud el viernes pasado, luego de manifestar dolores abdominales agudos que derivaron en la recomendación de su traslado inmediato por parte de sus médicos personales. Desde la operación inicial, los reportes destacaron una mejoría sostenida, sin que se hayan registrado complicaciones o síntomas nuevos que alteren el plan de trabajo del equipo de salud.

A pesar de la respuesta positiva al tratamiento, las autoridades del sanatorio aún no estipularon una fecha concreta para el alta médica. La necesidad de administrar la medicación de forma endovenosa y la supervisión constante que requiere el drenaje imposibilitan, por el momento, el regreso de la expresidenta a su domicilio, priorizando la seguridad sanitaria y la reducción de riesgos.

En este contexto, la decisión de prolongar la hospitalización responde estrictamente a “criterios médicos preventivos” para garantizar la estabilidad total de la paciente. Voceros de la institución remarcaron que el cuadro se desenvuelve dentro de lo esperable para el diagnóstico de peritonitis y que la observación hospitalaria continuará hasta que se completen las etapas críticas del tratamiento.

Con Cristina Kirchner aún internada, continúan las audiencias de la Causa Cuadernos

Redes al rojo vivo: del sarcasmo libertario a la vigilia militante

La hospitalización de urgencia de la exmandataria encendió de inmediato la mecha en el escenario digital, donde las figuras del oficialismo no tardaron en marcar su postura. El presidente Javier Milei replicó un mensaje que subrayaba la contradicción entre el discurso histórico del kirchnerismo en defensa de la salud pública y la elección de un sanatorio privado de alta complejidad, tildando a la dirigente de "farsante". A su vez, el ex legislador Ramiro Marra ironizó sobre su estado de salud, deseándole una pronta recuperación únicamente para que pueda regresar "al encierro rápidamente".

Por su parte, La Cámpora y dirigentes cercanos como Mayra Mendoza y Horacio Pietragalla organizaron una guardia en las puertas del Otamendi. Bajo la consigna "Nunca caminarás sola", la militancia buscó contrarrestar las críticas con una demostración de fuerza presencial, reivindicando la lealtad de sus seguidores "sin cámaras ni libretos".

El episodio médico, calificado por especialistas como Nelson Castro (quien es médico además de periodista) como una intervención "simple y de rápida recuperación", cobró una dimensión política ineludible debido al contexto legal de Fernández de Kirchner. Cabe recordar que la ex jefa de Estado se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria tras la condena a seis años de prisión por la Causa Vialidad, un detalle que que estuvo presente tanto en los mensajes de apoyo como los ataques de sus detractores libertarios.

