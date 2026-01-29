El poder sin papeles: quién organiza La Derecha Fest, qué es Arcano Strategy Group y por qué la falta de registros enciende alarmas

Por estos días, mientras el Presidente de la Nación, Javier Miei, se sube a un escenario en Mar del Plata para encabezar La Derecha Fest, una pregunta empieza a circular por debajo del ruido, los discursos y la música: ¿quién organiza realmente este evento y con qué respaldo legal?

El nombre que aparece una y otra vez es Arcano Strategy Group. Una consultora que no da entrevistas, no muestra balances, no figura en registros públicos empresariales… pero organiza un evento político central del oficialismo. No es una acusación. Es un dato. Y en la Argentina, los datos importan.

Una consultora que existe… pero no aparece

Arcano Strategy Group es presentada en distintos medios como una consultora de estrategia y comunicación política, responsable —junto con la editorial Hojas del Sur— de la organización y el financiamiento privado de La Derecha Fest. Así figura en coberturas periodísticas y en las propias piezas de difusión del evento.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Sin embargo, cuando se busca algo básico —una razón social, un CUIT, una inscripción en la IGJ— no aparece nada. No hay registros públicos accesibles que permitan identificar: quiénes son sus dueños, bajo qué figura jurídica opera, cómo factura, ni quién responde legalmente por sus actividades.

Arcano existe en los medios y en el escenario. No existe en los papeles.

El evento: privado en los papeles, político en los hechos

La Derecha Fest se realiza en Horizonte Club de Playa, un balneario privado de Mar del Plata. No hay anuncios oficiales de financiamiento estatal. Desde el Gobierno repiten una consigna clara: “no hay plata pública”. Pero la presencia del Presidente, de funcionarios y de referentes oficiales convierte al evento en algo más que una fiesta privada. El Estado no paga, pero legitima. Y esa legitimidad tiene valor político, simbólico y económico.

Entradas, sponsors, proveedores, alquiler del predio, sonido, seguridad. Todo eso se paga. La pregunta no es ideológica, es contable: ¿quién factura y quién cobra?

Medios, narrativa y retroalimentación

El evento no vive solo del escenario. Vive de su amplificación. Ahí aparece La Derecha Diario, junto con editoriales y sellos que publican a los principales referentes del espacio. Evento, medio y discurso se retroalimentan: el festival genera contenido, el contenido genera audiencia, la audiencia genera poder.

No es ilegal. Es política moderna. Pero cuando el corazón organizativo —Arcano— no tiene forma jurídica visible, el circuito se vuelve opaco.

El antecedente que incomoda: Brasil

En Argentina, tanto el kirchnerismo como Cambiemos usaron consultoras, fundaciones y productoras. Discutidas, polémicas, investigadas. Pero todas existían.

El caso que más se parece a Arcano no está acá. Está en Brasil. Durante el bolsonarismo, el llamado “gabinete del odio” operó como una red informal de comunicación política sin estructura societaria clara. El resultado fue previsible: investigaciones judiciales, causas abiertas y un escándalo institucional.

No porque pensaran distinto. Sino porque operaban sin papeles.

Los riesgos legales posibles

Hoy no hay una causa judicial abierta contra Arcano Strategy Group. Pero los escenarios están claros:

Archivo: si todo se prueba como una operatoria entre privados sin irregularidades.

Investigación administrativa: si AFIP u OA preguntan quién facturó qué.

Causa judicial: si aparece un cruce indebido entre dinero, funcionarios y estructura informal.

Escándalo político: si se prueba que una consultora sin registro operó como brazo estratégico del poder.

Todo depende de algo simple: la trazabilidad.

La pregunta que queda flotando

Esta nota no acusa. Describe. No dice que haya delito. Dice que hay una zona gris. Y plantea una pregunta que incomoda a cualquier gobierno, de cualquier signo: Cuando el poder se organiza sin papeles, ¿quién responde cuando el poder deja de ser discurso y pasa a ser problema?

Porque las ideas no se investigan. Los discursos no se procesan. Pero el dinero, la organización y las firmas… sí.

La Patagonia arde, pero Milei canta: críticas y llamados a la Emergencia Ígnea ante la tragedia ambiental

Y ahí, en ese punto exacto, es donde Arcano Strategy Group todavía no aparece.