El recuerdo de Raúl Alfonsín: la misa a 99 años de su nacimiento

Este jueves 12 de marzo se realizó una misa en homenaje a Raúl Ricardo Alfonsín, debido al 99 aniversario de su nacimiento. La ceremonia se llevó a cabo en su ciudad natal, Chascomús, en la Catedral Nuestra Señora de la Merced.

La misa fue presidida por el obispo local Juan Ignacio Liébana y contó con la participación de dirigentes de la Unión Cívica Radical, familiares, militantes y vecinos que se acercaron para recordar a quien fuera presidente de la Nación entre 1983 y 1989..

“Celebramos hoy la vida de nuestro presidente Raúl Alfonsín, ungido por el pueblo para conducir los destinos de nuestra patria, en tiempos difíciles y de fragilidad democrática e institucional. Y lo hacemos aquí, en su querida ciudad de Chascomús”, dijo el obispo para dar inicio al encuentro.

Además, el homenaje tuvo un sentido especial, ya que marcó el inicio de un año de actividades rumbo al centenario del nacimiento del ex presidente, que será en 2027. Durante este período se prevé realizar actos, encuentros y homenajes en distintas ciudades del país para recordar su legado político y su rol en el retorno de la democracia en 1983.

Un dato simbólico dentro del radicalismo es que el 12 de marzo también es considerado el “Día de la Militancia Radical”, por lo que el aniversario del nacimiento de Alfonsín suele convertirse en una jornada de actos partidarios y recordatorios de su figura.

“La democracia se construye con memoria, verdad y justicia. A pesar de la fragilidad institucional, Alfonsín tuvo el coraje para no dejar que la impunidad y el olvido le ganaran a la memoria, la verdad y la justicia. Venciendo el miedo, abrazó decididamente la causa de los derechos humanos”, expresó el obispo.

Además, recordó el posicionamiento del radical frente a Estados Unidos y celebró su no alineamiento. “Su no alineamiento con la política intervencionista de Estados Unidos y sus iniciativas de integración regional y diplomacia internacional sentaron las bases del Mercosur, en un contexto global de Guerra Fría. Junto a José Sarney, presidente en Brasil (Declaración de Foz de Iguazú 30/11/1985), realizaron algo extraordinario en beneficio de la humanidad: terminar con la carrera nuclear en la región, con una opción firme por la paz y de consolidación de la democracia, en aquella difícil década del 80 para toda América Latina. Qué bien nos haría abrevar de estos testimonios, en este contexto de Tercera Guerra Mundial en pedacitos”.

En paralelo a la misa realizada en Chascomús, el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical organiza en Buenos Aires un acto por el Día del Militante Radical, que este año tendrá un eje especial: homenajear a quienes acompañaron a Raúl Alfonsín en la recuperación de la democracia.

Bajo el lema “A la generación que nos legó la democracia”, la conducción partidaria prevé reconocer a legisladores nacionales, gobernadores y funcionarios que asumieron sus cargos en 1983, en simultáneo con la llegada de Alfonsín a la Casa Rosada. El homenaje se realizará en la histórica sede partidaria de la calle Alsina.

La organización del encuentro está a cargo de la secretaria general del Comité Nacional, Piera Fernández, junto con la vicepresidenta Inés Brizuela, quienes coordinan los detalles del evento y el envío de invitaciones a los protagonistas de aquella etapa.

Además de la misa, en otras ciudades hubo actividades conmemorativas. Por ejemplo, en La Plata se organizó un acto frente al monumento al expresidente en Plaza Moreno, con presencia de dirigentes y autoridades locales.

La preparación para 2027

Desde el radicalismo ya se analiza la conformación de una comisión específica para coordinar los actos del centenario del nacimiento de Alfonsín. Según confirmaron algunos dirigentes partidarios, es “muy probable” que se comience a trabajar en los próximos meses para articular homenajes en distintos puntos del país.

Oriundo de Chascomús, Alfonsín logró trascender las fronteras de su ciudad mediante su proyecto y ambición política. Tuvo una trayectoria que comenzó en la provincia de Buenos Aires, avanzó a la conducción nacional de la UCR y llegó a su punto más alto con la presidencia de 1983.

Su gobierno estuvo marcado por decisiones que lo consolidaron como un referente democrático en la región. Entre los hitos más destacados figuran el impulso a los juicios contra las juntas militares, el respaldo a la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), la promoción de iniciativas de paz a nivel internacional y los primeros avances hacia la creación del Mercosur.

El contexto en el que asumió la presidencia fue uno de los más difíciles de la historia argentina. Tuvo que encargarse de la dirección del país en medio de dificultades económicas internas por la reciente salida de la dictadura cívico-militar de 1976 y externas por la Guerra Fría. Además, América Latina se encontraba en un momento de lenta expansión de democracias en detrimento de gobiernos de facto que habían azotado la región.

Los homenajes tienen por objetivo recordar al dirigente como persona y como referente del movimiento político, recuperando su legado y proyectándolo en el centenario de 2027.

