Centenario de Raúl Alfonsín: una misa en Chascomús dará inicio a los homenajes por los 100 años de su nacimiento

La ciudad de Chascomús será el epicentro del primer homenaje oficial en el marco del centenario del nacimiento de Raúl Alfonsín, figura emblemática del retorno a la democracia en Argentina. El próximo jueves 12 de marzo, al cumplirse 99 años de su natalicio, se realizará una misa en la Catedral Nuestra Señora de la Merced. La iniciativa fue impulsada por la familia Alfonsín junto con dirigentes y exfuncionarios que acompañaron al líder radical durante su gobierno.

El encuentro religioso abrirá una agenda de homenajes que se extenderá durante los próximos meses en distintos puntos del país con el objetivo de recordar la figura y el legado político del dirigente nacido en esa ciudad bonaerense.

Ceferino Reato: “En 1989 el país era un caos y Menem buscó pacificar”

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La ceremonia religiosa, programada para las 12:00 horas en la calle Lavalle 281, será presidida por el obispo local, monseñor Juan Ignacio Liébana. La fecha elegida coincide con el aniversario número 99 de su nacimiento y tiene además un significado especial para el radicalismo: el 12 de marzo es reconocido dentro de la Unión Cívica Radical como el Día del Militante Radical.

En paralelo, el Comité Nacional de la UCR prepara en Buenos Aires un reconocimiento especial bajo la consigna "A la generación que nos legó la democracia", donde se homenajeará a legisladores y funcionarios que asumieron funciones en 1983. La organización del acto está a cargo de la secretaria general del partido, Piera Fernández, y de la vicepresidenta del Comité, Inés Brizuela.

Raúl Alfonsín fue presidente de la Nación entre 1983 y 1989, y es considerado una de las figuras centrales del retorno democrático en Argentina tras la última dictadura militar. Durante su mandato impulsó el histórico Juicio a las Juntas, promovió el trabajo de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) y sostuvo una política activa en materia de derechos humanos.

Su gestión también estuvo marcada por iniciativas de integración regional y diplomacia internacional que sentaron las bases del Mercosur, en un contexto global atravesado aún por la Guerra Fría.

Agenda de marzo

El mes de marzo tiene un fuerte peso simbólico en la memoria política del dirigente radical. Además de recordar su nacimiento, el 31 de marzo se cumplen años de su fallecimiento. Alfonsín murió en 2009, a los 82 años, en su departamento del barrio porteño de Recoleta, afectado por una neumonía derivada de un cáncer de pulmón.

Desde su ciudad natal, Chascomús, comenzará así el calendario de homenajes rumbo a 2027, cuando se cumpla el centenario del nacimiento de Raúl Alfonsín, una figura central en la recuperación democrática y en la consolidación institucional de la Argentina tras la última dictadura.

GD/DCQ