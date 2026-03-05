Interna UCR: Gvozdenovich denunció intromisión del Gobierno de Llaryora para impulsar una “tercera vía”

El jefe de la bancada boina blanca en la Unicameral, Matías Gvozdenovich, cuyo nombre suena con fuerza para conducir el partido en el caso de que no haya una prórroga de mandatos, denunció la injerencia del Gobierno provincial en la interna de la UCR cordobesa y apuntó directamente contra el Ministerio de Gobierno, que conduce Manuel Calvo, y contra áreas vinculadas a la vicegobernadora Myrian Prunotto.

Según afirmó el parlamentario aliado a Rodrigo de Loredo, funcionarios provinciales estarían contactando a intendentes radicales para influir en el proceso interno del partido centenario. Todo indica que el Comité Provincia convocará para el 7 de junio a internas con el fin de elegir las nuevas autoridades partidarias. La oposición al exdiputado nacional reclama internas, mientras que el poder deloredista prefiere la prórroga, aunque no le esquiva a los comicios internos para no repetir los errores de las legislativas del año pasado.

“Están llamando desde la Secretaría del Ministerio de Gobierno, desde áreas de la Legislatura y de la Defensoría del Pueblo. Primero llaman a los intendentes para decirles que vayan a un acto y que apoyen a la llamada ‘Tercera Vía’, que es la vía que quiere generar el peronismo metido dentro del partido”, denunció.

El parlamentario y dirigente territorial del sudeste cordobés apuntó de lleno contra Calvo y Prunotto, pero, a su vez, disparó munición gruesa sobre los radicales Luis Quiroga y Dante Rossi. Este alineamiento opositor a De Loredo promueve al intendente de Mina Clavero como candidato a presidente del partido.

Contragolpe

El dirigente radical que mantiene diálogo directo con De Loredo cuestionó la jugada del PJ en el poder, que busca profundizar la división interna de la UCR, y anticipó que impulsará una denuncia judicial.

“No les bastó con haber intervenido para que el partido se judicialice (en alusión a la interna que protagonizó Ramón Mestre). Ahora quieren seguir dividiéndolo. Están usando teléfonos del Estado y recursos públicos para presionar a intendentes y boicotear un armado amplio de unidad”, afirmó en declaraciones a Perfil Córdoba.

En su embestida contra el Panal, Gvozdenovich aseguró que varios jefes comunales ya le transmitieron que recibieron llamados y habló de presiones directas. “Tenemos intendentes que nos avisaron que los están llamando y apretando. Ya basta. Se colmó la paciencia”, lanzó.

“Yo no lo voy a aceptar bajo ningún concepto y voy a ir a la Justicia a denunciarlos por peculado, por usar recursos del Estado para intervenir dentro de la Unión Cívica Radical”, remarcó el halcón boina blanca. En tono aún más duro, agregó: “Si se meten con la UCR, se meten conmigo”.

Fuerte reproche

Con la guardia en alto, Gvozdenovich redobló su crítica al reprocharle al Gobierno llaryorista de priorizar la política partidaria antes que la gestión. “En lugar de estar resolviendo los problemas gravísimos que tiene Córdoba después de 26 años de peronismo, lo único que hacen es meterse en la interna radical”, fustigó.

En ese sentido, enumeró una serie de déficits de gestión: “Seguimos con graves problemas de inseguridad, con un sistema de salud en el interior que no funciona, escuelas que se caen a pedazos y problemas básicos como agua potable, gas o cloacas en muchas localidades”. “Que se pongan a trabajar en la gestión y que se dejen de joder con el radicalismo”, remató.

Ante la consulta periodística, el titular del bloque opositor en la Unicameral también se refirió al escenario interno del partido y no descartó competir por la conducción de la UCR de Córdoba. “El radicalismo está mirando hacia adentro, reestructurándose y armando una escudería pensando en 2027. Queremos engordar el partido y hacerlo fuerte”, planteó.

En ese marco, confirmó el adelanto de Perfil Córdoba de aspirar a presidir el Comité Provincia si no se extienden los mandatos partidarios. “Si no hay prórroga, me anoto para presidir el partido. Tenemos una excelente relación con intendentes en todo el territorio. Los 60 municipios que ganó el radicalismo en 2023 fueron producto de un trabajo territorial coordinado”, afirmó el radical, y destacó el poder de fuego de la UCR con sus más de 160 intendentes y jefes comunales.

En su mensaje dirigido a propios y extraños, y con fuerte proyección política con miras a 2027, el aliado de De Loredo aseveró: “Quiero un radicalismo fuerte y que haya intendentes radicales en los 427 municipios y comunas de Córdoba”.