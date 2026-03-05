Intendentes del Gran Córdoba se reunieron y proyectan un plan de obras por $12.400 millones

Intendentes y jefas comunales de las 27 localidades que integran el Gran Córdoba se reunieron esta semana en el Campus Norte de la UNC para la primera Asamblea General Ordinaria del año. El encuentro no fue solo una formalidad política, sino que sirvió para ponerle números a un ambicioso plan de gestión que busca esquivar la crisis con obras clave para la región.

Con el respaldo de la vicegobernadora Myrian Prunotto y el ministro de Cooperativas, Gustavo Brandán, quienes dijeron presente en el mitin político; los mandatarios locales ratificaron a Rodrigo Fernández como presidente del Ente Metropolitano Córdoba (EMC).

El organismo, que nuclea a municipios de diversos signos políticos, manejará este año un presupuesto de 12.490 millones de pesos bajo la premisa de déficit cero, destinando el 90% de esos recursos directamente a obras y servicios.

Uno de los anuncios centrales fue el avance del Acueducto Metropolitano, un proyecto estratégico que busca garantizar el suministro de agua potable a unos 189.000 habitantes de la zona norte de la Capital, Estación Juárez Celman, Villa Allende y Colonia Tirolesa. Esta obra se complementa con la refuncionalización del Centro de Transferencia de Residuos en La Calera, que ya comenzó en enero con una inversión de 3.100 millones de pesos para resolver el problema de la basura en esa localidad y en la vecina Saldán.

En el plano energético, los intendentes avanzan en el proyecto de un Parque Solar Metropolitano, apostando a la generación propia para reducir los costos del servicio eléctrico regional. Además, durante la jornada se suscribió un acuerdo para potenciar a cooperativas y mutuales como actores clave del empleo sostenible, y se concretó la entrega de equipamiento informático y kits de seguridad vial para fortalecer la gestión diaria de las 27 comunas y municipios.

"La consolidación de este sistema contempla la realidad de los municipios sin desconocer la realidad metropolitana. Es una forma de trabajo con madurez política y convivencia sana", señaló Fernández tras ser ratificado en su cargo. En el cierre de la asamblea, también se designó a Agustín Goldzer como Director de Asuntos Legales para coordinar los proyectos interjurisdiccionales, mientras que el directorio presentó el balance de 2025, destacando las obras de pavimentación e iluminación LED ya ejecutadas en el período anterior.