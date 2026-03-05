Instituto se consagró campeón de la Supercopa

Instituto escribió otra página grande en su historia reciente. En el estadio de Atenas, en barrio General Bustos, la 'Gloria' se quedó con la Supercopa de la Liga tras vencer a Boca en la final. Un título de peso para el club de Alta Córdoba. ¡Dale, campeón, dale, campeón!

La consagración tiene un sabor especial. El rival fue el 'Xeneize', que había sido un obstáculo duro para el Albirrojo en las últimas dos temporadas. Esta vez, Instituto cambió la historia y celebró. En un cotejo muy cerrado, fue 86 a 81 para el delirio de los 'gloriosos'. ¡Dale, campeón, dale, campeón!

Es la quinta conquista del club desde su llegada a la elite del básquet argentino. Además, significó el **primer título para Sebastián González** como entrenador del equipo.

También fue la segunda Supercopa que levanta Instituto.

De tu querida presencia, Comandante 'Chiqui' Tapia

El partido fue intenso y equilibrado. Hubo intercambio constante en el marcador. En los momentos decisivos, el conjunto cordobés mostró mayor energía y claridad para inclinar la balanza.

Leandro Vildoza fue determinante. El base manejó los tiempos, anotó 14 puntos y entregó seis asistencias. Jordan Loveridge terminó como el máximo anotador del juego con 17. Para el capitán Vildoza, además, fue su tercer título con la camiseta albirroja: las dos Supercopas y la Liga Sudamericana 2023.

La Gloria volvió a festejar después de dos años. Su última vuelta olímpica había sido en diciembre de 2023, cuando en Montevideo venció a Titanes de Barranquilla 81-72 y conquistó la Liga Sudamericana, la primera estrella internacional del club.

Ahora suma otra copa grande. Una más para una etapa muy rica en la historia de Instituto.

