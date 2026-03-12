Google Maps confundió un monumento a Raúl Alfonsín con un homenaje a Saddam Hussein

Raúl Alfonsín se convirtió de nuevo en noticia cuando se viralizó en las redes sociales que Google Maps lo identificaba, erróneamente, como Saddam Hussein en un monumento que el radicalismo levantó en Bahía Blanca para reconocer su vida y su trabajo.

Error de Google Maps con Raúl Alfonsín

Según Clarín, este monumento inaugurado en 2003 para conmemorar los 14 años del fallecimiento del expresidente, se encuentra ubicado en la plaza que se forma dentro de la rotonda que integran la autovía Atilio Fruet, la calle Alberto Pedro Cabrera, la Avenida Jorge Newbery y la avenida Raúl Alfonsín. El problema fue que, a lo largo de varios días, al colocar Google Maps en ese lugar, aparecía “monumento a Saddam Hussein”, el dictador que controló Irán desde 1979 hasta su derrocamiento en 2003.

Centenario de Raúl Alfonsín: una misa en Chascomús dará inicio a los homenajes por los 100 años de su nacimiento

Los cibernautas advirtieron la equivocación y la noticia se viralizó en las redes sociales, hasta que Juan Cruz Lissarrague, presidente de la Juventud Radical de Bahía Blanca, intervino para solucionar el problema. "Ya iniciamos las gestiones", le respondió el referente político de la UCR a una persona que le consultó por el tema, mostrando una captura de pantalla en su celular donde se encontraba el reclamo realizado ante Google.

Finalmente, el error pudo corregirse y el lugar ahora puede verse con el nombre correcto en la popular aplicación digital.

Posteo de Juan Cruz Lissarrague, presidente de la Juventud Radical de Bahía Blanca

Los grandes hitos de la presidencia de Raúl Alfonsín

El 30 de octubre de 1983, luego de 7 años de dictadura militar, la ciudadanía volvió a escoger gobernantes y Raúl Alfonsín, el candidato oriundo de Chascomús, se convirtió en presidente electo por la Unión Cívica Radical. Su mandato comenzó el 10 de diciembre y terminó anticipadamente en julio de 1989.

“Vamos a vivir en libertad. De eso, no quepa duda”, remarcó el referente de la UCR en su discurso de su asunción en el Congreso, y luego dijo una de sus frases más emblemáticas: “Con la democracia no solo se vota, sino que también se come, se educa y se cura”.

Raúl Alfonsín

Alfonsín creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), presidida por el escritor Ernesto Sábato, cuyo objetivo era investigar las violaciones a los derechos humanos, especialmente la desaparición de personas, durante la última dictadura militar. En 1984, publicó un informe final llamado “Nunca Más”.

Democracia y economía: una historia de desamor

Otro hito importante del alfonsinismo fue el proceso judicial de 1985 donde se juzgó a las tres Juntas Militares de la dictadura autodenominada Proceso de Reorganización Nacional. A través del Decreto 158/83, el mandatario ordenó enjuiciar a nueve de los diez militares de las tres armas que formaban las Juntas: Jorge Rafael Videla, Orlando Ramón Agosti, Emilio Eduardo Massera, Roberto Eduardo Viola, Omar Graffigna, Armando Lambruschini, Leopoldo Fortunato Galtieri, Basilio Lami Dozo y Jorge Anaya.

El 9 de diciembre de 1985 se condenó a 5 de los 9 militares enjuiciados. Graffigna, Galtieri, Lami Dozo y Anaya fueron absueltos.

Además, durante el mandato de Alfonsín salió la ley de divorcio vincular, la patria potestad compartida​ y se potenció la defensa de los Derechos Humanos.​

Carlos Menem

A pesar de estos hitos, la crisis económica y sus enfrentamientos con sectores sindicales, militares y empresariales obligó al presidente radical a entregar anticipadamente el poder a Carlos Menem.

