El recuerdo del piloto de avión que llevó a José Luis Cabezas a tomar fotos de la casa de Yabrán

Fernando Roig es el aeródromo de Pinamar y recuerda con detalles no sólo cómo se vivió en la ciudad balnearia el asesinato del fotógrafo de la Revista Noticias, José Luis Cabezas, sino el vuelo en el que lo llevó para tomar fotografías de la casa de Alfredo Yabrán, un año antes del crimen.

Roig conoció a Cabezas en 1996, cuando este y Gabriel Michi le pidieron volar para tomar unas fotografías aéreas, precisamente, de la casa del empresaro Yabrán, a quien el piloto ni conocía.

"En 1996 tuve la suerte, la posibilidad y el honor de volar con José Luis Cabezas. Yo no sabía quién era él, tampoco qué estaba investigando. Me vino a ver acá, yo hacía escuela de vuelo y vuelos de bautismo. Apareció así como vinieron ustedes, llegaron dos fotógrafos de la Revista Noticias que necesitaban hacer unas tomas aéreas, yo le dije que no había problema", recordó.

"Cuando subimos al avión me dice '¿Vos conocés al empresario Yabrán?'. Yo le dije 'no tengo la más mínima idea de quién es'", expresó Roig.

Pero eso no impidió que se subieran en busca de las fotografías: "Bueno, igual más o menos tenemos una idea de dónde está la casa de él, nos gustaría si podemos hacer un vuelo sobre la casa y hacer unas tomas fotográficas", fue lo que el fotógrafo le pidió al piloto, quien respondió: "Si me guiás no tengo ningún problema, porque yo no tengo ni idea de dónde es".

"Llegamos a Pinamar Norte, dimos alguna vueltas por la zona del norte de Pinamar hasta que pudimos ubicar la casa. Ahí dimos unas vueltas y sacaron las fotos. Estaban José Luis Cabezas y Gabriel Michi, los dos subieron y sacaron las fotos", precisó Roig, y agregó que sacaron en la revista "algunas fotos de lo que era el proyecto 'Puerto deportivo' en esa época".

Noticias consultó a Roig si luego de las fotografías lo pudo ver a Cabezas, antes de que termine la temporada, y contó que "terminamos el vuelo, nos sentamos a tomar algo y charlar de bueyes perdidos, de cualquier cosa menos de lo que habían hecho. Después pasó, un momento muy amable, no recuerdo la fecha pero se acordaba del vuelo, me dijo que me iba a avisar cuando salieran las fotos".

Consultado por el asesinato al año siguiente en Madariaga, Roig relató que se enteró porque vio el fuego "de una forma increíble".

"Si vos te ponés acá y mirás para el lado de la laguna La Salada, de noche es una oscuridad total. Y me acuerdo exactamente: estaba comiendo un asado con unos amigos y vemos un fuego, que podía ser cualquier cosa… No sé, un incendio de pasto, cualquier cosa. No le dimos ninguna importancia. Al día siguiente, bueno un despelote bárbaro de micros policiales, aviones policiales y ahí nos enteramos lo que había pasado. Y después de eso, recorriendo con el avión la dirección donde vimos fuego era exactamente donde está la cava", expresó.

Según Roig, en Pinamar se vivieron "diez días muy bravos, de mucho movimiento.. aéreo también. Entraba y salía gente, entraban y salían helicópteros, se reunía gente, personas de inteligencia, policías, de todo".

