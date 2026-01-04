El repudio al golpe también fue masivo y se sumaron organismos de DDHH

Una contramarcha masiva convocada por partidos de izquierda y organismos de derechos humanos repudiaron ayer la intervención militar en Venezuela ordenada por el presidente Donald Trump. La movilización se realizó frente a la sede de la embajada norteamericana en el barrio porteño de Palermo.

La consigna principal fue: “Fuera yanquis de Venezuela y América Latina”. La concentración se concretó dos horas después del contrapunto expresado en las calles porteñas. En el Obelisco miles de venezolanos residentes en la Argentina festejaron el fin del régimen del bolivariano Nicolás Maduro.

Algunos de los partidos que participaron en la marcha de rechazo fueron el MST (Movimiento Socialista de los Trabajadores), el Frente de Izquierda (FIT) y la Liga Internacional Socialista (LIS). Se concentraron en Plaza Italia y de ahí marcharon hacia el Palacio Bosch. Los manifestantes se quejaron de la “agresión imperialista” de EEUU y denunciaron una violación a la soberanía venezolana por parte del gobierno de Trump. Hubo un fuerte operativo policial y la zona fue vallada.

Los principales organismos de derechos humanos también repudiaron la intervención “Junto al pueblo venezolano reclamamos el inmediato retiro de las fuerzas militares estadounidenses de su territorio y la liberación de su presidente. La agresión injerencista pone en grave riesgo la paz de toda la región”, denunciaron.

Y alertaron: “Requerimos de la comunidad internacional acciones inmediatas que restablezcan la paz en Venezuela, sancione la intervención militar por parte de Estados Unidos a un país soberano y exija la inmediata liberación de Maduro”. Firman el comunicado, entre otros, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.