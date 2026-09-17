Maximiliano Abad exigió una "revolución educativa" y pidió convocar a un Congreso Pedagógico Nacional

El derrumbe de los indicadores de aprendizaje en las aulas argentinas encendió las alarmas en el Congreso y motorizó un reclamo directo hacia el Poder Ejecutivo. Con el escalofriante dato de que ocho de cada diez adolescentes de 15 años no logran alcanzar el nivel mínimo de comprensión en Matemática, el senador bonaerense Maximiliano Abad decidió llevar el debate al recinto de la Cámara Alta para exigir una respuesta institucional y “un golpe de timón urgente” en la política de formación en el país.

La movida legislativa se instrumentó este jueves a través de una cuestión de privilegio que tuvo como destinatario exclusivo al secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendel. Desde su banca, el legislador radical le exigió formalmente al funcionario que, aprovechando su rol como autoridad del Consejo Federal de Educación, convoque de inmediato a un nuevo Congreso Pedagógico Nacional para sentar en una misma mesa de trabajo a la Nación y a los representantes de todas las provincias.

Para Maximiliano Abad, es necesario generar un nuevo Congreso Pedagógico Nacional

Para Abad, la iniciativa no busca arrancar una promesa de campaña ni conformarse con un anuncio pasajero de gestión, sino activar el único mecanismo institucional capaz de unificar criterios a nivel país. El diagnóstico del legislador es tajante: la Argentina dejó de tener un modelo nacional para fracturarse en veinticuatro subsistemas provinciales que intentan, sin éxito, tapar los mismos agujeros estructurales.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El trasfondo de este reclamo se apoya en el impacto de las recientes pruebas PISA 2025 difundidas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Los números exponen una radiografía crítica: el país cayó al puesto 72 sobre 91 naciones evaluadas, registrando retrocesos de entre 11 y 13 puntos frente a las mediciones de 2022 (quedando en 367 puntos en Matemática, 389 en Lectura y 393 en Ciencias). Según advirtió el senador, lo más dramático no es solo el fondo de la tabla, sino que el rendimiento local cae a una velocidad mucho mayor que el promedio global en un contexto donde el resto del mundo también retrocede.

Frente a esta radiografía, el referente bonaerense pidió erradicar las mezquindades partidarias. "No hay grieta que valga frente a un chico de doce años que no entiende lo que lee", graficó, dejando en claro que el silencio frente a esta crisis se convierte en un problema enorme para las futuras generaciones. Bajo la consigna de impulsar una auténtica "revolución educativa", Abad remarcó que cualquier intento de competir como país en el escenario global dependerá, primero, de emancipar y fortalecer lo que ocurre puertas adentro del aula.

PISA 2025: Argentina obtuvo sus peores resultados en Matemática

El desafío laboral y las nuevas tecnologías

La preocupación por la ruptura en el aprendizaje no se limita únicamente a las métricas internacionales. El planteo expuesto en el Senado vinculó directamente el fracaso detectado por la OCDE con las falencias locales que vienen arrojando los Operativos Aprender y, muy especialmente, con la delicada situación de abandono que atraviesa el sistema escolar en la provincia de Buenos Aires, el distrito con mayor matrícula de la Argentina.

A las graves fallas en la alfabetización básica se le suma una desconexión total con el entorno contemporáneo. El diagnóstico legislativo advierte sobre un desfasaje profundo entre los contenidos estáticos que hoy se imparten en las escuelas y las transformaciones vertiginosas que están sacudiendo al mundo del trabajo, marcadas por la irrupción de la inteligencia artificial y los procesos de automatización.

En esta línea, el llamado urgente al Congreso Pedagógico busca barajar y dar de nuevo para rediseñar las estrategias, los recursos y las herramientas legales que demanda el siglo XXI. La visión plantea que la educación ya no puede debatirse simplemente como una obligación de calendario, sino que debe asumirse como el motor productivo indispensable para garantizar el crecimiento económico, la equidad social y la inserción definitiva de la Argentina en el mundo.

TC / EM