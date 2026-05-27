El titular del CARI presidirá la red CEPAS y Buenos Aires recibirá su cumbre en 2027

El presidente del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), Francisco de Santibañes, fue designado como nuevo presidente de CEPAS, la red que nuclea a algunos de los principales centros de pensamiento de América y Europa especializados en política internacional, economía y relaciones estratégicas.

La designación coloca al dirigente argentino al frente de un espacio integrado por ocho instituciones de referencia internacional, entre ellas el Atlantic Council, el Real Instituto Elcano y el Centro Brasileiro de Relações Internacionais (CEBRI), además del propio Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales.

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Según destacó Santibañes, el nombramiento implica además que Buenos Aires será sede de la conferencia anual de CEPAS en mayo de 2027, un encuentro que reunirá a especialistas, académicos y referentes de política internacional del continente y Europa.

“Será una gran oportunidad para proyectar a la Argentina como espacio de encuentro y debate sobre los principales desafíos hemisféricos y globales”, señaló el titular del CARI al comunicar la designación.

La novedad llega luego de la reciente participación del CARI en la reunión anual del Council of Councils, organizada por el Council on Foreign Relations en Washington D.C., donde representantes argentinos participaron del panel de cierre sobre el reordenamiento del sistema internacional.

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Desde el entorno del CARI remarcaron que, en un contexto global “cada vez más competitivo y fragmentado”, resulta clave fortalecer los vínculos entre América Latina y los principales espacios internacionales de reflexión estratégica.

La llegada de Santibañes a la presidencia de CEPAS también representa un reconocimiento al posicionamiento internacional del CARI dentro de los debates sobre política exterior, integración regional y escenarios geopolíticos globales.

RG