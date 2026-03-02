Francisco de Santibañes cómo Argentina debe evitar quedar atrapados entre Estados Unidos y China

Francisco de Santibañes, presidente del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), advirtió sobre el desafío que enfrenta la Argentina frente a la creciente rivalidad entre Estados Unidos y China.

En diálogo con Jorge Argüello en el programa Efecto Mariposa por Canal E, planteó la necesidad de no quedar atrapados en la disputa y fortalecer una estrategia de inserción inteligente en el nuevo escenario global.

Cómo evitar quedar atrapados entre dos potencias

“¿Cómo evitamos quedar atrapados en esta pelea entre dos gigantes?”, se preguntó Santibañes al analizar la actual disputa geopolítica entre China y Estados Unidos.

Según explicó, no solo se trata de dos grandes potencias, sino también de una serie de potencias medias con recursos políticos y económicos relevantes que buscan reposicionarse.

Desde el sudeste asiático hasta América Latina y África, las élites políticas enfrentan el mismo dilema: cómo resguardar el interés nacional sin perder margen de maniobra.

El diálogo entre potencias medias como estrategia

Santibañes sostuvo que cada vez se observa más un diálogo entre potencias medias para aprender a moverse en este nuevo tablero internacional.

La clave, remarcó, es evitar alineamientos automáticos que reduzcan la autonomía y condicionen el desarrollo económico y político. Para Argentina, esto implica diseñar una política exterior pragmática que priorice resultados concretos.

La relación estratégica con Brasil, eje de estabilidad regional

En ese marco, el titular del CARI subrayó la importancia del vínculo con Brasil, tanto en el plano económico como, sobre todo, en el político. “La nuestra con Brasil es una relación importante en lo económico, pero principalmente en lo político”, afirmó. La relación estratégica con Brasil garantiza estabilidad y consolida a la región como una zona de paz, una de las principales ventajas comparativas del Cono Sur.

Además, destacó el desafío de mantener excelentes relaciones económicas con otros países emergentes, sin descuidar los lazos regionales. Si bien China suele ocupar el centro del debate, Santibañes recordó que Brasil es un socio clave y cercano.

Argentina y la necesidad de tener “un asiento en la mesa”

Otro punto central fue la importancia de que la Argentina tenga presencia activa en los principales foros internacionales. Históricamente, el país buscó participar en organismos y espacios multilaterales, desde los BRICS hasta la OCDE, con distintos niveles de involucramiento.

“Lo importante es tener un asiento en la mesa”, enfatizó. Sin voz propia en las discusiones globales, advirtió, se pueden ver afectados intereses estratégicos que impactan directamente en la economía y en la vida cotidiana.