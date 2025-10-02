El video con las contradicciones de Milei: "Cristina es la mujer más importante"

El archivo siempre vuelve, y en el caso de Javier Milei se convirtió en un pasado que lo persigue. Sus frases más feroces, aquellas que alimentaron su carrera política, hoy conviven con imágenes del pasado que lo muestran defendiendo lo contrario. En redes sociales circula un video que recopila sus contradicciones más notorias: insultos a sindicalistas convertidos en marchas junto a Hugo Moyano, elogios a Cristina Kirchner seguidos de amenazas de enterrarla políticamente, críticas a economistas que ahora son sus aliados, y descalificaciones a figuras con las que terminó compartiendo gabinete.