El video de la funcionaria de Macri acusada de espiar a Vidal con la ex gobernadora

La causa judicial por las presuntas tareas de espionaje ilegal durante la gestión de Juntos por el Cambio sumó a la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal como querellante, mientras prosiguen las indagatorias de los detenidos en los últimos días.

En este contexto, trascendieron además fotos y videos que muestran a la ex coordinadora de Documentación Presidencial Susana Martinengo cerca de la entonces ex mandataria provincial. Este jueves, la mujer y ex funcionaria declaró en el tribunal, tras haber quedado detenida el pasado martes.

El video presentado en este artículo fue registrado en mayo de 2015, por el canal de Youtube llamado "Ivoskus Martinengo". Martinengo trabajó para el PRO de San Martín, que llevó a Daniel Ivoskus como candidato de Cambiemos.

El miércoles 13 de mayo de 2015, Vidal e Ivoskus hicieron campaña en distintos puntos de San Martín. Visitaron fábricas y caminaron el centro comercial de Ballester. Martinengo la secundó todo el día, hasta cuando Vidal almorzó en Pancho 46.

De momento, Vidal fue aceptada en las últimas horas como parte querellante en la causa que investiga el juez Federal de Lomas de Zamora Federico Villena, quien lleva adelante la investigación sobre la supuesta organización de una red de espionaje ilegal contra dirigentes políticos, sindicales y sociales desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), cuando el organismo era conducido por Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. El magistrado también tomó la misma decisión con el ex funcionario del Ministerio de Defensa José Vila.

También declararon ex integrantes de la AFI, entre ellos penitenciarios y abogados, que se encuentran detenidos.

Martinengo solicitó la excarcelación bajo el argumento de que tiene 64 años y es grupo de riesgo frente a la posibilidad de contagiarse coronavirus, ante lo cual la fiscal Cecilia Incardona dio el aval para otorgársela.

El pasado miércoles fueron indagados nueve de los detenidos y la mayoría de ellos ha solicitado la excarcelación bajo distintos argumentos, en presentaciones que serán resueltas en las próximas horas por el magistrado.

Espionaje ilegal: declara Susana Martinengo y un ex jefe de la AFI

Hasta el momento fueron incorporados como querellantes la vicepresidenta, Cristina Kirchner; el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; su vicejefe, Diego Santilli; así como otros dirigentes políticos supuestamente espiados durante el macrismo.

Al otorgarles el rol de querellantes, pueden tener acceso a la investigación así como proponer medidas de prueba.

Hasta el momento, el juez Villena libró 22 órdenes de detención, en su mayoría destinadas a ex integrantes de la AFI, así como también a la ex coordinadora de Documentación Presidencial Susana Martinengo, entre otros.

Entre los detenidos en la megaucausa por supuesto espionaje ilegal está también Darío Nieto, ex secretario privado de Mauricio Macri.