Espionaje ilegal: declara Susana Martinengo y un ex jefe de la AFI

La ex funcionaria de Cambiemos Susana Martinengo comenzará a ser indagada esta mañana en los tribunales de Lomas de Zamora, en el marco de la causa de espionaje ilegal que instruye el juez Federico Villena. Martinengo quedó detenida la mañana del martes, en tanto que había sido allanada el domingo, en su casa. Su presentación es la primera de mayor impacto, luego de que ayer declararan 9 de los 22 detenidos el martes, en su mayoría ex agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Para hoy también está prevista, entre otras, la declaración del ex Jefe de Operaciones de la AFI, Diego Dalmau Pereyra. En tanto que para el lunes se espera la declaración de Alan Ruiz, ex director de Contrainteligencia de la AFI, quien ya estaba preso desde el 20 de junio pasado por decisión del juez Juan Pablo Auge, también de Lomas de Zamora, en el marco de la causa de esionaje al Instituto Patria.

En el Juzgado Federal de Lomas se investiga a una organización criminal con inserción en el Estado Nacional, Provincial y Local, cuyos integrantes cumpliendo diferentes roles estratégicos y valiéndose de su calidad de empleados públicos y agentes dependientes de las Fuerzas de Seguridad y de la AFI, habrían llevado a cabo distintas maniobras ilícitas de carácter indeterminado y realizado tareas de inteligencia y espionaje prohibidos por la ley, en diferentes momentos y jurisdicciones. Los hechos investigados ocurrieron durante la gestión de Cambiemos, cuando la AFI estaba bajo la órbita de Arribas y Majdalani.

Los afectados por las maniobras de espionaje ilegal van desde políticos y sindicalistas, hasta periodista, miembros de la iglesia y de organizaciones sociales, entre otros. El caso tiene más de 50 víctimas y más de 20 imputados. Entre los afectados están desde CFK y Horacio Rodríguez Larreta, pasando por Diego Santilli, Emilio Monzó, Nicolás Massot y los sindicalistas Luis Barrionuevo y Hugo Moyano. Hasta ahora, todos los que se presentaron para conocer el material sobre ellos se convirtieron en querellantes en el caso.

Declaraciones:

Durante la jornada de ayer se fueron realizando las indagatorias de los ex espías Andrea Fermani, Mariano Flores, Andrés Rodríguez, Juan Carlos Rodríguez, Daiana Baldassarre, Denise Aya Tenorio, Belén Sáez, Jorge Ochoa y Gustavo Ciccarelli, en su mayoría ex agentes de la AFI.

En tanto que este jueves 2 de julio además de Martinengo y Dalmau Pereyra se espera que sean indagados los ex espías Leandro Araque, Facundo Melo, Emiliano Matta y Mercedes Funes Silva, todos reclutados por el también citado Jorge "Turco" Sáez, quien esta sindicado como el referente del grupo acusado de hacer tareas de inteligencia ilegal, de acuerdo a información de la agencia Télam.

Araque, Sáez, Funes Silva y Melo ya hicieron descargos ante la Comisión Bicameral de seguimiento y fiscalización de los organismos de inteligencia y señalaron que todas las operaciones eran digitadas desde la conducción de la AFI a cargo Arribas y de Silvia Majdalani.

En tanto que ayer, en las respuestas de varios de los indagados se repitió el mismo patrón: señalaron que los trabajos fueron solicitados por Alan Ruiz, supuesto jefe operativo de la banda de espías, y en algunos casos con el agregado de que eran para "alguien importante" y que los pedía "la señora 8", como se conocía en la AFI a Silvia Majdalani, consignó la agencia.