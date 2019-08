Errores o estrategia: cómo influyen las polémicas de los candidatos en las campañas

por Diamela Rodríguez

Las últimas dos intervenciones del candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, terminaron en polémicas sobre las Leliq y la supuesta persecución política en el Conicet que lo obligó a defenderse y justificarse. Por el otro lado, a poco más de una semana de las PASO, Juntos por el Cambios mantiene con bajo perfil al presidente Mauricio Macri y utiliza la figura de María Eugenia Vidal para responder y atacar al kirchnerismo con temas como el narcotráfico, mientras Elisa Carrió repite sus exabruptos. ¿Generar polémica es un error o sirve como estrategia de campaña? Los especialistas consultados por PERFIL coinciden en que el exjefe de Gabinete acierta al instalar la crisis económica en la agenda, aunque la influencia de estos temas en la campaña electoral recién podrá apreciarse cuando se conozcan los resultados. ¿Qué piensan de los cruces mediáticos?

Vidal aparece este año como una de las pocas figuras fuertes del Gobierno que responde y ataca a sus rivales kirchneristas: tomó la lucha contra el narcotráfico como bandera y comparación con la gestión anterior. "A Kicillof no lo escuché expresarse en relación a este tema, no sé cuál es su propuesta", lanzó Mariu la semana pasada. Sin embargo, días más tarde planteó una polémica teoría sobre el consumo de marihuana según clase social que generó repudio.

"Entiendo que puede haber sectores que tengan libertad de decidir, en el caso de la marihuana, fumarse un porro. En algún nivel socioeconómico distinto", sostuvo la dirigente de Cambiemos, y agregó: "Ahora, cuando yo voy a los barrios más pobres de la provincia, el mensaje tiene que ser uno solo porque la marihuana, al igual que el alcohol y el paco, son drogas de inicio".

Para Sergio Berensztein, "es inigualable lo que se hizo en la Provincia sobre el narcotráfico, contra la comercialización, la producción y el consumo". "Eso es real, el Frente de Todos no tiene nada que decir", explicó en diálogo con PERFIL. Sin embargo, el analista político reconoció que el silencio del presidente "marca una debilidad más que una fortaleza".

"Es un Macri que está mejor que antes pero no bien. Trata que no se debata la economía, es un Macri que todavía tiene malos números. No está tranquilo, en todo caso está contenido, evitan que su figura perjudique a Vidal", analizó.

Alberto Fernández propuso "dejar de pagar los intereses de las Leliq que la Argentina está pagando todos los días" para financiar un prometido aumento del 20% de jubilaciones. El candidato recibió críticas de todos los sectores: desde el oficialismo lo acusaron de intentar desestabilizar la economía para que Macri caiga en intención de votos, e incluso economistas cercanos al kirchnerismo se distanciaron de la iniciativa. El propio dirigente tuvo que aclarar que no propone un default. ¿Fue un error o un acierto?

"Con el tema de las Leliqs no logró ruido porque a las Leliqs no lo conoce nadie, en el mercado se vio con un punto de debilidad y no de fortaleza", opinó Berensztein en diálogo con este medio. Sin embargo, el analista y director del Grupo de Opinión Pública, Raúl Timerman, aportó otro punto de vista: "Los jubilados no saben qué son las Leliqs, pero saben cómo les cuesta comprar medicamentos. Eso es un triunfo de Alberto. Va a tener triunfos y derrotas personales en toda la campaña".

Un punto que resaltó Timerman fue la gran diferencia estructural de los equipos de campaña: "Macri tiene el mismo equipo de campaña que hace 14 años con Marcos Peña y Duran Barba. Desde esa fecha hasta ahora ni Macri ni el equipo perdieron una elección: el equipo se mantuvo y engrosó con el tiempo. La campaña de este año la empezaron a preparar en marzo de 2018. En cambio, nos enteramos que Alberto iba a ser candidato el sábado 18 de mayo y es muy posible que él se haya enterado dos días antes. Hay un equipo de campaña que trabaja hace 14 años versus un pequeño equipo que trabaja desde fines de mayo".

"En una campaña hay cuatro posiciones que son fundamentales de forma full-time: candidato, jefe de campaña, vocero y armador político. El único candidato puro que he conocido es Macri, solo es candidato. Pero esas cuatro funciones las concentra Alberto Fernández, para él seguramente es la manera que le se siente cómodo, pero se pierde eficiencia. Alberto necesita tener su Alberto", agregó el analista en diálogo con PERFIL.

Alejado de candidaturas importantes tras la derrota bonaerense de 2015, Aníbal Fernández le trajo problemas al Frente de Todos cuando comparó al femicida Ricardo Barreda y Vidal, algo que fue repudiado por todos los espacios políticos. Elisa Carrió volvió a protagonizar un exabrupto como los que lanzó durante la campaña cordobesa de este año: aseguró que La Cámpora utilizaba las instalaciones de la ex fábrica de explosivos de la ciudad de Azul, Fanazul, para "armarse" y traficar "en la Triple Frontera".

¿Esas polémicas esconden estrategia? Para Raúl Aragón, director de Raúl Aragón & Asociados, "lo de Aníbal daña la campaña". Timerman evaluó: "En el Frente de Todos falta un poco de 'control de los nuestros' porque todos son Lilitas, hay muchas Lilitas".

Otro polémico cruce fue el que mantuvieron Fernández y la investigadora del Conicet Sandra Pitta. En un tuit, la científica expresó su miedo a ser despedida en un posible nuevo Gobierno del kirchnerismo. El candidato presidencial le respondió en un acto de campaña en el que recibió el apoyo de más de 8000 investigadores: "A ningún investigador nunca le voy a preguntar cómo piensa ni a quién vota. Así que, Sandra Pitta, no tengas miedo". Ello lo consideró un "apriete" y ahora analiza presentar una demanda contra el candidato.

"En los últimos años tuvimos elecciones singulares en el mundo como fue el caso de Donald Trump con peleas con los medios y con estrategias en contra del sentido común pero ganó. Hay que ser prudentes y esperar los resultados finales para ver si son errores. Si son declaraciones subidas de tono es algo buscado. ¿Son cosas que alteran al electorado? Si, llaman la atención, tiene costos políticos, pero no sabemos si es planificado. No sabemos si hay o no planificación, hay campañas caóticas que tiene buenos resultados", comentó Berensztein.

En tanto, los especialista coincidieron en el triunfo de campaña de Fernández: instalar la crisis económica en la agenda mediática. "Alberto ha encontrado la campaña, en principio era deskirchnerizarse; ahora es imponer la economía y la pobreza en agenda, tema que elude totalmente el Gobierno, logró poner en el centro del debate. Lo de Cambiemos es una campaña institucional", expresó Raúl Aragón.

DR/FF