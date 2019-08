Elisa Carrió volvió a hablar de "las armas de La Cámpora" y salieron a cruzarla

Elisa Carrió volvió a protagonizar un exabrupto esta semana al asegurar que La Cámpora utilizaba las instalaciones de la ex fábrica de explosivos de la ciudad de Azul, Fanazul, para "armarse" y traficar "en la Triple Frontera".

"Es cierto que hasta hace unos meses o hasta hace cuatro años, Fabricaciones Militares era el grupo donde La Cámpora se armaba. Y se vendía pólvora, se vendían armas, junto con el Registro de Armas (Renar). Ya no era fabricar militarmente, muchísimas de esas armas están en Brasil y en la Triple Frontera”, expresó la diputada nacional en declaraciones a los medios locales, tras ser consultada por el cierre de la empresa, que tuvo su capítulo final en febrero de 2018.

En un acto en el que viajó a la localidad bonaerense para apoyar al candidato Omar Duclós, la líder de la Coalición Cívica - ARI (que no compite por un cargo este año) remarcó además: "Tampoco puede ser que algunos lugares sean el lugar de construcción de alternativas políticas violentas".

En este marco, la titular de ATE Azul, Vanina Zurita, salió al cruce y la acusó de tener “odio y desprecio" hacia los trabajadores."Quieren instalar que la fábrica era de una organización política cuando había gente que trabajaba hace 20 o 30 años ahí, y que no nació con el kirchnerismo. Es muy fuerte el nivel de desprecio hacia la fábrica por parte del gobierno", dijo.

Por su parte, Alfredo Toscano, un operario a cargo del control y salida de camiones con explosivos, aseguró que "durante 20 años, jamás salió algo sin ser controlado" e invitó a Carrió a "aportar pruebas", según consignó el medio Infocielo.

Sus dichos sobre la presunta utilización de armas de parte de la agrupación juvenil kirchnerista no son nuevos. En noviembre de 2015, Carrió les pidió a los militantes de La Cámpora que "no usen la violencia" ni antes ni después de la segunda vuelta electoral y alertó sobre "el control" que la agrupación kirchnerista tenía sobre el Renar.

"No usen las armas del Renar, no quieran hacer cohetitos. No repitan la historia, les están contando un relato mentiroso", expresó Lilita por esos días, durante una entrevista al programa La Cornisa. "La violencia arrancó en el 70 y en esos años ser violento era heroico. Los que tomaban armas parecían héroes y terminaron en víctimas. Le hablo a Cristina [Kirchner] y a los chicos, no mates una generación. Ellos tienen ideales y son jóvenes", recalcó.

Los exabruptos de la diputada durante este año electoral también fueron recurrentes. "Gracias a Dios que murió De la Sota, porque ahí sabrían qué es una denunciadora", expresó en mayo durante un acto del que participó en Cruz del Eje para apoyar la candidatura de Mario Negri. Esos dichos sumaron el repudio de la familia del ex mandatario provincial y de todo el arco político por lo que debió pedir disculpas.

Días antes, en otro viaje a Córdoba, había insistido con la problemática del narcotráfico y sus vínculos con la política. "Hace diez años que es escandaloso lo que pasa en Río Cuarto. Hay crímenes que están impunes, vinculaciones directas con el poder político, compras de campos. Todo el mundo lo sabe. Claro que hay responsabilidad política del PJ en el crecimiento del narcotráfico en Córdoba, por supuesto que la hay", había recalcado.

Cuando un periodista le preguntó si tenía pruebas y Carrió respondió: "Ojalá que no le pase nada a nadie de tu familia. Lo que viene son guerras de bandas. ¿Vieron lo que pasa en Santa Fe con Los Monos? Con el narcotráfico se van a matar las bandas y los van a matar ustedes. Tienen que hacer algo, porque si un día les matan uno de sus hijos me van a pedir perdón llorando".

