La líder del GEN y dirigente de Consenso Federal, Margarita Stolbizer, criticó fuertemente a la diputada de Cambiemos Elisa Carrió al decir que "no estaría mal para el país que Lilita Carrió hiciera teatro griego", en medio de las internas que se desataron dentro de la alianza oficialista entre dicha legisladora y el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó.

De cara a las elecciones, Stolbizer consideró, en declaraciones a Radio Nacional, que "la Argentina se debate entre dos posiciones que le han hecho mucho mal. Tanto el anterior gobierno de los Kirchner como el mal gobierno de Mauricio Macri con sus mentiras, llevan a un callejón sin salida", y cargó contra la gestión de Cambiemos como la responsable de que "el krichnerismo siga en pie".

"La culpa de que el kirchnerismo siga en pie es culpa pura y exclusivamente del mal gobierno de Macri. Hicieron todo mal. La deuda de Mauricio Macri es que a muchos se le crea la idea que antes estuvieron mejor", disparó.

Para la integrante del espacio de Roberto Lavagna, el discurso de Macri sobre la "pesada herencia" es "absolutamente limitado": "Él dijo que tenía el mejor equipo de los últimos 50 años y resultó ser el más mediocre. Triaca tenía una empleada en negro. Y encima la insultaba. Y todos los medios hablaban del 'error de (Jorge) Triaca'. Después tuvieron que correrlo".

Sobre el otro frente con más chances electorales, el Frente Todos, la líder del GEN se mostró desilucionada al ver a Fernando "Pino" Solanas y a Victoria Donda desembocar en el kirchnerismo. "Están convalidando los hechos de corrupción que ellos habían denunciado", argumentó.

Y agregó que la autocrítica de Alberto Fernández no es suficiente: "No se escandaliza con los hechos de corrupción del kirchnerismo. Simplemente lo toma como un descuido ético".

Stolbizer, quien denunció por casos de corrupción a la exmandataria, presentó su libro "Ella miente" y contó que allí tiene por finalidad "hablar del dinero de los Kirchner, dónde se lo puede encontrar" y que se encuentra "una serie de mentiras" de la candidata a vicepresidenta cuando "habla de su patrimonio personal antes de llegar a los cargos públicos".

"Otra de las mentiras del libro de Cristina Kirchner es que su hija Florencia es víctima de una persecución judicial. Pero fueron sus padres los que la pusieron como integrante de los directorios de sus empresas. Florencia no es una perseguida de la justicia. Tiene que dar cuentas de su participación en las sociedades de sus padres", precisó.

Por último, la exdiputada cuestionó las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) a nivel nacional porque "no se ofrecen alternativas. Habría que suspender el artículo de la obligatoriedad". No obstante, aclaró que en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sí habrá PASO, luego de que la Justicia permitiera la postulación de la lista de Miguel Ponce, que había sido impugnada previamente. "Nuestra lista refleja mucho lo que nosotros pretendíamos para Consenso Federal. Hay peronistas, radicales, socialistas, etc.", concluyó.

