María Luján Rey: "No hay que permitir que vuelva el ‘roban pero hacen’"

por Ezequiel Spillman

Fumaba hasta dos paquetes diarios. Por eso, recorre la Provincia con un vaporizador para evitar ingerir tanta nicotina. Con una sonrisa, María Luján Rey recibe a PERFIL en las oficinas de la Gobernación en Retiro. Fue la gran sorpresa de la lista del oficialismo. Madre de Lucas, víctima de la tragedia de Once, hoy le toca un nuevo rol en la política partidaria.

—¿Cuándo conoció a Vidal?

—La conocí en 2012, cuando sucedió la tragedia. Ninguno de los familiares, ni las víctimas, tenían respuesta de los gobiernos y porque, como quedé como referente, muchas veces canalizaba los pedidos en el único lugar donde nos habían dado acompañamiento, que era el Gobierno de la ciudad. Cuando buscaba a Lucas pusieron a disposición un móvil y un grupo de acompañamiento, y luego me ocupaba de pedidos puntuales, como un turno para un oftalmólogo. Y el equipo de María Eugenia nos dio contención. Estuvo acompañando a los familiares de las víctimas sin foto, sin prensa. A fines de 2016 María Eugenia me ofrece ir a trabajar con ella a la unidad de la gobernadora era dar respuesta a las cartas y pedidos que le entregan cuando va a una recorrida. Ahí noté la sorpresa de la gente cuando se le respondía, aunque la respuesta fuera negativa.

María Lujan Rey: "Cristina nos persiguió y dijo barbaridades de nosotros"

—¿Cómo se entera que va a ser candidata?

—Me lo dice María Eugenia, después que había salido por todos lados que era, que no era. El viernes (un día antes del cierre de listas) se venía rumoreando. Yo había tenido una charla con ella, hace mucho tiempo, donde le manifesté mi voluntad de participar cuando sentí que ya estaba para dar este paso. Siempre tuve muy claro que, en algún momento, lo iba a dar. Luchar no solo por mi causa, acompañar otras causas, y participar en el Congreso por la ley de Víctimas, la reforma del Código Penal y el Código Procesal Penal me había dado cuenta de la importancia de darle al Congreso la relevancia que muchas se le quitó transformándolo en una simple escribanía del poder de turno. Entendí que era ahí donde dar la pelea. Ese viernes me dijeron que venga a ver a María Eugenia, tenía unos nervios... justo salió Emilio Monzó y entré yo. Se hizo la misteriosa, no me quiso decir el lugar en la lista, pero que era iba a formar parte de la lista de diputados nacionales, solo me dijo “entre los primeros diez” y me pareció bárbaro.

—¿Qué le dijeron los familiares de la tragedia de Once?

—La gran mayoría están contentos, sé que algunos están más cercanos a esta gestión y otros no tanto. Es el cariño, el respeto de la decisión porque me han ofrecido de distintos espacios conformar listas desde 2013 y yo siempre dije que no. Solo iba a dar este paso cuando todos los responsables de la tragedia estuvieran condenados y eso pasó recién a fines del año pasado.

—¿En esta elección va a haber un voto contra la corrupción?

—Espero que sí. En esta elección deberían ponerse en relevancia los valores, y entre ellos el repudio a la corrupción. Hay que reforzar esta idea en el ciudadano de a pie. El “roban pero hacen” está muy instalado, cuesta, no hay que permitir que vuelva. Eso es lo que nos llevó a sufrir, en mi caso muertes evitables; a otros entender que la calidad de vida, la manera en que se vive o se viaja cuando lo que gana es “roba pero hace” lo sufrimos todos.

María Luján Rey fue la más aplaudida en la firma de candidaturas del oficialismo

—¿Está bien que De Vido sea candidato a diputado?

—La discusión pasó por De Vido en la boleta sí o no. Aparece una cuestión legal, técnica. Pero la ley, como en el caso de Menem, puede decir que son candidatos y que estén en la boleta. Ahora, que de la mesa de boletas pase a la urna, es una decisión del ciudadano. Ahí nos tenemos que hacer cargo si queremos seguir eligiendo eso. Si de repente nos olvidamos de la corrupción. Los que están presos hoy no son presos políticos, han tenido posibilidad de defenderse y un debido proceso.

—Kicillof fue compañero de gabinete de De Vido, ¿fue parte del sistema de corrupción?

—Conformó un espacio y fue parte del gabinete donde se tomaron las decisiones. De Vido tiene causas penales y está condenado. Pero el tema es si nuestro repudio solo tiene que ver con lo legal o vamos a hacer una valoración de la ética. Hay responsables políticos. Kicillof es responsable, no solo por ser parte, sino por lo que nos ha dejado: cuando no quería contar los pobres porque era “estigmatizarlos”, hoy pagamos las consecuencias de su política con YPF, nos mentía en la cara. Son el reflejo del pasado que quiere volver con más virulencia.

—¿A qué se refiere con “con más virulencia”?

—Ese “vamos por todo” ahora es eso y es más: es venganza, es resentimiento. Gran parte de ese espacio son personas muy oscuras, con mucho cinismo, con perversión. No es solo falta de empatía, tienen maldad. Cuando uno dice “el Estado abandonó a las víctimas de Once”. Ojalá me hubieran abandonado, nos persiguieron, ojalá me hubieran dejado hacer mi duelo y buscar justicia sin tener que preopcuparme, por amenazas, por persecuciones, porq me escuchen el tel, porque le manden fotos de la morgue a mi hija. Esas cosas eran desde el Estado, desde el Gobierno en ese momento. Eso es lo que representa hoy Kicillof, lo que vivimos y un pasito más.

—¿Pichetto fue parte de ese sistema también?

—No tenía un cargo ejecutivo y ha demostrado ser respetuoso de las instituciones, una de las amenazas más grandes que representa el espacio de Kicillof, el avasallamiento, la impunidad con la que hablan con un poder sobre otro. Tenés un candidato a presidente que dice que van a revisar los fallos, qué impunes, eso es tremendo. Es tremendo cuando uno vivió Justicia Legítima, no hay duda de que lo van a hacer. Confío en la decisión del presidente de sumarlo.

—El kirchnerismo la acusa de haber usado Once para llegar a la lista

—Me han dicho de todo: que quería el carguito, que vendí a mi hijo, que soy mercenaria, golpista. No me interesa. La realidad es que hay gran parte de ese discurso que te dice: como sos víctima ya no tenés derecho a la participación política. No me parece.

